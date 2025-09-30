Lụa Việt Nam ra thế giới

TPO - Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng đưa lụa Lãnh Mỹ A và các chất liệu thủ công Việt Nam ra sàn diễn Milan. Anh thử nghiệm phom dáng, mở rộng bảng màu trẻ trung, khẳng định bản sắc riêng và tiềm năng hội nhập quốc tế của thời trang Việt.

Lụa Lãnh Mỹ A đến Tuần lễ thời trang Milan

Tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2026, một trong 4 kinh đô thời trang bậc nhất thế giới, đại diện Việt Nam Phan Đăng Hoàng lần thứ 2 gây tiếng vang tại kinh đô thời trang, đưa nhiều chất liệu lụa Việt Nam ra thế giới.

Nhà thiết kế sinh năm 2000 đưa 42 mẫu thiết kế trong bộ sưu tập (BST) Lacquer với những chất liệu vải đến từ Việt Nam. Các thiết kế của anh đều mang hồn dân tộc. Nguồn cảm hứng chủ đạo của BST đến từ tranh sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí - người được xem là bậc thầy của mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20.

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng đưa lụa Lãnh Mỹ A và các chất liệu thủ công Việt Nam ra sàn diễn Milan.

Anh chia sẻ đã theo dõi và nghiên cứu tranh của Nguyễn Gia Trí từ lâu, nhận ra đó không chỉ là nghệ thuật tạo hình mà còn là tiếng nói nội tại, giàu chiều sâu và bền bỉ. Trong bộ sưu tập, những lớp màu, hình khối được xử lý để gợi lại tinh thần sơn mài, nhiều lớp lang, tinh tế.

Các thiết kế khởi nguồn từ hình khối cơ bản, sau đó được “mài” bằng chất liệu, cấu trúc và kỹ thuật dựng phức tạp. Nhờ đó, từng chi tiết, từng lớp vải giống như các lớp sơn phủ lên nhau. nhiều lần, nhiều công đoạn, tạo ra hiệu ứng thị giác vừa lấp lánh, vừa giàu chiều sâu như bức tranh sơn mài cổ điển.

Chất liệu thủ công được sử dụng đa dạng, từ da, nhung, đũi, lụa tơ tằm… đều đến từ các làng nghề Việt Nam, đòi hỏi nhiều thời gian chế tác. Đặc biệt, lụa Lãnh Mỹ A - được mệnh danh là “nữ hoàng của tơ tằm” - xuất hiện với sắc đen sâu và độ bóng tự nhiên, được phối hợp cùng kỹ thuật đan lát truyền thống để tạo nên phom váy hiện đại.

Những kỹ thuật khác như draping thủ công trên nền lụa đũi, wash jeans mang hơi hướm trẻ trung, hay thêu tay, đính kết, layering vật liệu, xử lý bề mặt… đều cho thấy mức độ công phu, tỉ mỉ của bộ sưu tập.

Công thức để NTK Việt để lại dấu ấn với thế giới?

Không chỉ dừng ở khía cạnh thẩm mỹ, bộ sưu tập lần này của Phan Đăng Hoàng đang lần mò lối để các chất liệu truyền thống, tay nghề thủ công Việt có thể bước vào dòng chảy thời trang toàn cầu.

Mỗi mẫu thiết kế không chỉ mang dấu ấn cá nhân của nhà thiết kế mà còn là cầu nối để giới mộ điệu nhận diện giá trị của văn hóa Việt Nam.

Khi lụa Lãnh Mỹ A, nhung, đũi hay lụa tơ tằm từ những làng nghề xuất hiện trên sàn diễn Milan.

Nhìn xa hơn, thành công của một cá nhân cần được nối dài bằng chiến lược và hệ sinh thái thời trang bài bản. Từ khâu sản xuất quy mô, truyền thông quốc tế, thương hiệu hóa làng nghề và đào tạo nhân lực sáng tạo.

Với Phan Đăng Hoàng, lần trở lại Milan, anh mạnh dạn mở rộng bảng màu với đỏ, xanh neon, xám, be, hồng… Những gam màu trẻ trung này giúp kết nối giá trị giữa truyền thống - hiện đại, đồng thời hòa nhịp cùng dòng chảy thời trang quốc tế. 42 mẫu thiết kế lần này cũng đánh dấu nhiều thử nghiệm về phom dáng, mang lại cho anh cảm giác đặc biệt khi nhìn lại quá trình sáng tạo.

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng.

Nhà thiết kế trẻ cho biết mỗi thương hiệu Việt đều sở hữu bản sắc và cách thể hiện riêng, tạo nên sự khác biệt so với các nhãn hiệu quốc tế. Anh nhận định thị trường thời trang thế giới mở ra nhiều tiềm năng cho nhà thiết kế Việt phát triển sự nghiệp.

Bên cạnh tài năng và nỗ lực cá nhân, họ cần tính toán kỹ lưỡng để đưa ra giải pháp phù hợp, không quá tốn kém. Quan trọng hơn, bản sắc thương hiệu phải được duy trì, đồng thời đáp ứng kỳ vọng từ thị trường quốc tế.

Bàn về bản sắc riêng, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường từng chia sẻ để chinh phục khách hàng quốc tế, đặc biệt là những ngôi sao giải trí hay người nổi tiếng, các thương hiệu thời trang Việt Nam cần khẳng định bản sắc riêng gắn liền với chất lượng.

Anh nhấn mạnh bản sắc và chất lượng không thể hình thành trong ngày một ngày hai, mà đòi hỏi quá trình rèn luyện lâu dài về kỹ thuật, tư duy sáng tạo cũng như sự dũng cảm đối diện thất bại. Theo anh, không có công thức chung nào bảo đảm thành công trên thị trường toàn cầu, bởi mỗi nhà thiết kế và thương hiệu đều mang dấu ấn cá nhân khác biệt.