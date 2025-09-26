JayKii sau 7 năm biến mất

TPO - Ca sĩ JayKii trở lại với album đầu tay kể về chuyện tình cũ. Bảy năm qua, anh im ắng, mất cảm xúc với âm nhạc.

Jaykii có gì sau 7 năm im ắng?

Kể từ Nào đâu phải anh năm (2018), JayKii im ắng trong các hoạt động âm nhạc. Thời điểm đó anh vơi cạn nhiệt huyết, không tìm thấy định hướng. Mọi thứ dần gỡ bỏ khi anh gặp được khán giả yêu thích âm nhạc của anh trong chuyến du lịch ở Đà Lạt. Nam ca sĩ kể khi ấy đã thấy mình đã tệ với khán giả thế nào, và Tan tương tư ra đời như một lời hẹn gặp lại.

Album Tan tương tư được xây dựng như cuốn phim về “chương buồn” trong cuộc đời JayKii trước khi gặp vợ. Mở đầu với Mùa đông năm ấy, ca khúc gợi nhớ ngay đến dấu ấn Chiều hôm ấy, giai điệu man mác, gợi cảm giác hoài niệm quen thuộc.

Điểm sáng nhất là Ai rồi cũng khác. Đây là ca khúc được nhiều khán giả đánh giá cao nhất album. Phần điệp khúc bắt tai, dễ thuộc, bài hát của thể lan tỏa nếu thực hiện quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.

JayKii trở lại với album đầu tay sau thời gian dài im ắng.

Sau đó, Chuyện hai ta tiếp tục mạch cảm xúc, miêu tả sự chấp nhận chia ly như một điều tất yếu. Tiết tấu không quá nặng nề giúp ca khúc giữ được sự cân bằng. Đến Tan tương tư - ca khúc chủ đề - cảm xúc được đẩy lên cao trào, mở đầu bằng tiếng violin sâu lắng, vừa như lời tự sự, vừa như tiếng thổn thức.

Album khép lại với Chiều hôm ấy, bản hit từng đưa tên tuổi JayKii đến đông đảo công chúng. Theo lời nam ca sĩ, việc đặt ca khúc này ở cuối nhằm khắc họa vòng lặp cảm xúc: từ Mùa đông năm ấy đến Chiều hôm ấy, tạo thành hành trình khép kín của tình yêu, mất mát và trưởng thành.

Điểm đáng ghi nhận là giọng hát JayKii có sự hoàn thiện rõ rệt. Chất giọng ấm quen thuộc nay được mài giũa, giàu cảm xúc hơn. Anh tiết lộ dù ít ra sản phẩm, nhiều năm qua vẫn đều đặn luyện tập, trau dồi kỹ thuật.

Hot girl Mai Anh, vợ của JayKii, góp vốn sản xuất album. Cô cho biết chỉ cấp một cây vàng, phần lớn kinh phí vẫn do nam ca sĩ và công ty đảm nhận.

Sự trở lại an toàn

Việc JayKii chọn ra album ở thời điểm này phần nào thuận lợi. Dù nhiều nghệ sĩ nam từ show thực tế như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai đã phát hành single, EP hay album, thị trường vẫn thiếu cú hích đủ mạnh. Sản phẩm gần nhất gây chú ý hơn cả là Kho báu của Trọng Hiếu, là một trong số ít ca khúc tạo được cơn sốt.

Trong bối cảnh đó, JayKii tiếp tục khai thác ballad, dòng nhạc vốn là sở trường. Ballad hiện không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng vẫn duy trì một thị phần ổn định, dễ nghe và dễ chạm đến số đông khán giả. Tan tương tư vì thế là bước đi hợp lý khi vừa nối dài màu sắc quen thuộc, vừa cho thấy sự kiên định của nam ca sĩ.

Với Tan tương tư, JayKii chứng minh sự trưởng thành trong giọng hát, cho thấy nỗ lực kết nối lại với khán giả sau thời gian dài im ắng. Đây là cột mốc quan trọng của anh sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc.

Tuy nhiên, đây cũng là lựa chọn an toàn. Album có những điểm nhấn, đặc biệt với Ai rồi cũng khác, nhưng nhìn chung chưa tạo ra đột phá như Đừng như thói quen hay Chiều hôm ấy từng làm được. Trong thị trường đang chờ đợi những ca khúc mới lạ để tạo xu hướng, JayKii mang đến cảm giác quen thuộc nhiều hơn bất ngờ.

JayKii sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2013. Anh theo đuổi dòng nhạc ballad, pop. Ngoài âm nhạc, chuyện tình của anh và Mai Anh cũng nhận nhiều sự quan tâm sau khi nên duyên từ chương trình Tỏ tình hoàn mỹ.