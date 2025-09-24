Thuyết âm mưu bủa vây showbiz Trung Quốc

TPO - Cái chết nhiều nghi vấn của Vu Mông Lung kéo theo loạt tin đồn, khiến nhiều nghệ sĩ như Tống Y Nhân, Phạm Thế Kỹ phải lên tiếng đính chính và thổi bùng tranh cãi về “quy tắc ngầm” trong showbiz Trung Quốc.

Thuyết âm mưu chưa dừng, nhiều diễn viên phải đính chính

Sau khi Vu Mông Lung qua đời do ngã lầu hôm 11/9, mạng xã hội lan truyền nhiều tin đồn diễn viên Tống Y Nhân có liên quan đến sự việc. Có thông tin cô là người phụ nữ duy nhất có mặt tại bữa tiệc của Vu Mông Lung trước khi anh qua đời.

Suốt 10 ngày, cô giữ im lặng dù phải đối mặt với làn sóng bạo lực mạng dữ dội và đưa ra phản hồi ngày 23/9.

Diễn viên Tống Y Nhân.

Trong chia sẻ, Tống Y Nhân cho biết hàng loạt tin đồn thất thiệt như giới thiệu đại gia, lôi kéo đi uống rượu, bàn mưu tại hiện trường, trốn ra nước ngoài, thậm chí “hung thủ giết người” đã khiến cô ngạt thở và ảnh hưởng nặng nề đến công việc, cuộc sống. Nữ diễn viên khẳng định sáng hôm xảy ra sự việc cô mới biết tin, hoàn toàn không có mặt tại hiện trường.

Cô giải thích những bức ảnh và đoạn âm thanh bị cắt ghép lan truyền trên mạng không phản ánh đúng sự thật.

Giải thích lý do im lặng, nữ diễn viên cho hay hợp đồng với công ty quản lý cũ đã hết hạn từ tháng 6, không còn studio hỗ trợ. Cô lo ngại nếu tự lên tiếng sớm sẽ càng trở thành tâm điểm, kéo theo bạo lực mạng nghiêm trọng hơn, nên chờ đến khi sự việc lắng xuống mới đưa ra phản hồi.

Diễn viên nói đã ủy thác luật sư khởi kiện các cá nhân tung tin thất thiệt về cô.

Diễn viên Phạm Thế Kỹ cũng lên tiếng sau khi bị kéo vào những tin đồn quanh sự ra đi của Vu Mông Lung. Anh cho biết ban đầu không định lên tiếng, nhưng những trải nghiệm trong vài ngày qua buộc anh phải chia sẻ. Nam diễn viên kêu gọi khán giả hãy sử dụng lời nói một cách thiện ý, thay vì để nỗi đau bắt đầu từ những dòng bình luận ác ý.

Phạm Thế Kỹ trước đó bị một bộ phận cư dân mạng cho rằng có liên quan đến cái chết của Vu Mông Lung, bên cạnh nữ diễn viên Tống Y Nhân và hai đạo diễn Hồ Hải Dương, Trình Thanh Tùng. Phòng làm việc của anh đã uỷ thác luật sư vào cuộc, xử lý những thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng.

Phạm Thế Kỹ lên tiếng sau khi cảnh sát xác nhận nguyên nhân cái chết của Vu Mông Lung.

Ngày 21/9, cảnh sát Bắc Kinh xác nhận Vu Mông Lung tử vong do rơi lầu, không có dấu hiệu hình sự, đồng thời khởi tố ba vụ án liên quan đến việc bịa đặt, cắt ghép thông tin sai sự thật. Kết quả điều tra đã được thông báo tới gia đình và không nhận phản đối. Mẹ của nam diễn viên cũng xác nhận thông tin qua tài khoản Weibo “Vu Mông Lung Studio” rằng con trai qua đời do “tai nạn sau khi uống rượu”. Thông tin này càng làm dư luận dậy sóng, thay vì xoa dịu những đồn đoán.

Cơ quan cảnh sát nhấn mạnh mạng Internet không phải “vùng ngoài pháp luật”, kêu gọi người dân không bịa đặt, không lan truyền tin đồn, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư và nguyện vọng của gia đình, tránh gây tổn thương thêm.

Tuy vậy, phản ứng trên mạng xã hội lại cho thấy tâm lý hoài nghi lớn. Bản thông báo nhanh chóng thu hút hơn 220 triệu lượt đọc chỉ trong một giờ, song bị “đè” xuống dưới nhiều chủ đề giải trí khác, không lên top hotsearch. Nhiều ý kiến cho rằng Weibo cố tình hạn chế độ hiển thị của vụ việc.

Một số cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao cơ quan cảnh sát nhanh chóng khép lại vụ án, cảnh báo và bắt giữ người tung tin, nhưng lại không công khai minh bạch tiến trình điều tra, số nghi phạm hay các tình tiết then chốt khác. “Chúng tôi hiểu rằng những người tung tin giả cần bị xử lý, nhưng điều công chúng thực sự quan tâm là kết quả điều tra rốt cuộc ra sao”, một người bình luận.

Bên dưới trang Weibo “Vu Mông Lung Studio”, nhiều lời nhắn để lại bày tỏ nghi ngờ: “Giấy không thể gói lửa, trong lòng ai cũng biết sự thật”.

Cảnh sát Bắc Kinh, mẹ nam diễn viên xác nhận nguyên nhân qua đời của Vu Mông Lung là tai nạn do uống rượu.

Nhiều cư dân mạng cho rằng tốc độ điều tra và kết luận nhanh bất thường, đồng thời kêu gọi mở lại điều tra, công bố sự thật. Một loạt tin đồn và “tiết lộ” tiếp tục xuất hiện trên mạng, thậm chí liên quan tới nhiều biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất trong giới, khiến dư luận rúng động.

Nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực: “Chỉ cần gõ vài chữ là thành mẹ của Mông Lung sao?”. Có ý kiến cho rằng bà mẹ có thể đã “bị buộc phải lên tiếng” để định hướng dư luận, khiến làn sóng hoài nghi càng dâng cao.

Đáng chú ý, hầu hết các bài đăng, tin đồn liên quan đến vụ việc đều bị nhanh chóng xóa bỏ hoặc khóa bình luận.

Góc khuất ngành giải trí Hoa ngữ

Trong lúc dư luận còn bàng hoàng trước cái chết nhiều nghi vấn của Vu Mông Lung, những phát ngôn cũ của Hoàng Tử Thao và Trần Hiểu được “đào lại”, khiến vấn đề “quy tắc ngầm” trong showbiz Trung Quốc thêm một lần bị đưa ra mổ xẻ.

Hoàng Tử Thao, cựu thành viên EXO, từng gay gắt chỉ trích văn hóa ép uống rượu trong các cuộc hợp tác. Anh khẳng định đặt ra quy định cho công ty, bất kỳ hợp đồng nào dựa trên việc nhậu nhẹt đều bị từ chối.

Nam ca sĩ tiết lộ từng có thực tập sinh bị yêu cầu uống rượu để đổi lấy cơ hội, khi từ chối thì bị mắng, thậm chí có người còn uống đến mức xuất huyết dạ dày nhưng không dám nói ra. “Tôi không sợ bị chèn ép, chỉ là không chịu nổi cảnh những chuyện bẩn thỉu ấy hủy hoại người trẻ”, anh chia sẻ.

Không chỉ Hoàng Tử Thao, những phát biểu của Trần Hiểu trong một buổi phát sóng trực tiếp năm 2022 cũng được quan tâm. Khi fan hỏi về thực trạng showbiz, nam diễn viên thở dài: “Không hiểu thì sao sống nổi? Đây gọi là trò chuyện thoải mái à? Nói thật thì xong luôn đấy".

﻿ ﻿ Từ trái sang: Trần Hiểu, Vu Mông Lung, Hoàng Tử Thao.

Anh im lặng trước câu hỏi “nghệ sĩ trong showbiz có thật sự khó tự do không?”, chỉ đáp lại bằng vẻ mặt u uất, nhiều lần thở dài. Khán giả nói Trần Hiểu ám chỉ sự gò bó khi bị ép nhận kịch bản không thích, phải tham gia sự kiện ngoài ý muốn, phải chấp nhận hình tượng do công ty dựng lên…

Sau cái chết của Vu Mông Lung, cư dân mạng còn nhắc lại “sự cố nhảy xe” của Trần Hiểu trong quá khứ. Nguồn tin cho rằng anh từng bị cấp trên yêu cầu “quy tắc ngầm”. Do phản kháng, Trần Hiểu phải liều mình nhảy khỏi xe công ty đưa đón để thoát thân, sau đó chấm dứt hợp tác với một số ông lớn.

Vu Mông Lung cũng từng bị công ty “đóng băng” suốt ba năm kể từ 2020, vì từ chối những đề nghị bất chính từ phía nhà đầu tư.