Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu

TPO - So với đồng nghiệp cùng thời, sự nghiệp Vu Mông Lung trải qua nhiều thăng trầm. Ở tuổi 37, nam diễn viên bất ngờ qua đời sau vụ ngã lầu, để lại niềm tiếc nuối khi chưa kịp bứt phá trong nghệ thuật.

Tối 11/9, giới giải trí Hoa ngữ bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung tử vong sau vụ ngã lầu từ căn hộ ở quận Triều Dương (Bắc Kinh) sáng 11/9. Sự ra đi đột ngột của anh ở tuổi 37 khiến công chúng bàng hoàng, nhiều người vẫn khó tin đây là sự thật.

Trên Weibo, tin Vu Mông Lung qua đời có hơn 740 triệu lượt đọc, 212.000 lượt thảo luận và hơn một triệu tương tác, đứng đầu danh sách tìm kiếm phổ biến.

Nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37.

Theo bạn bè, tối 10/9 anh dự tiệc tại nhà một người quen, rạng sáng trở về phòng và khóa trái cửa. Đến 6h, bạn bè phát hiện anh biến mất, xuống tầng dưới thì thấy thi thể. Cảnh sát cho biết cửa sổ căn hộ có dấu vết phá từ bên trong, khung để lại vết trầy xước. Dù cơ quan điều tra tuyên bố trong 24 giờ “loại trừ khả năng án mạng”, nhiều ý kiến vẫn nghi ngờ tính hợp lý của kết luận nhanh chóng. Gia đình và studio chưa tiết lộ nguyên nhân cụ thể, chỉ kêu gọi công chúng tôn trọng quyền riêng tư người đã khuất.

Từ cuộc thi hát đến ngã rẽ làm diễn viên

Vu Mông Lung từng gây chú ý khi tham gia Super Boy (2013). Dù chỉ dừng lại ở vị trí thứ 10, cuộc thi đã mở ra cho anh cánh cửa nghệ thuật. Ban đầu, công ty không sắp xếp để anh ra mắt với tư cách ca sĩ mà điều chuyển sang mảng phim ảnh. Chính bước ngoặt này đưa Vu Mông Lung đến với con đường diễn xuất, dù anh chưa từng được đào tạo chính quy về nghề.

Những ngày đầu, anh liên tục đi thử vai, nhiều lần phải hóa thân vào nhân vật không hợp hình tượng, thậm chí từng mặc nữ trang để chụp poster. Sự ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng trở thành động lực giúp anh học hỏi và thích nghi.

Nam diễn viên người Tân Cương vụt sáng nhờ dòng phim cổ trang.

Năm 2015, Vu Mông Lung được chọn vào vai Cửu Vương trong Thái tử phi thăng chức ký, bộ phim chi phí thấp nhưng “gây bão” khi phát sóng. Vai diễn này giúp anh gây ấn tượng mạnh, mở ra hàng loạt cơ hội với dòng phim cổ trang.

“Tôi còn nhớ cảnh chia ly của nhân vật Cửu Vương, lúc ấy tôi thực sự hòa vào cảm xúc, khóc không kìm được. Mọi người trên trường quay đều nói đó là cảnh rất thật. Khi ấy tôi mới bắt đầu có chút tự tin với nghề diễn”, anh kể.

Ngay sau đó, anh góp mặt trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa vai Bạch Chân - đệ nhất mỹ nam Tứ Hải Bát Hoang, Hiên Viên Kiếm rồi trở thành nam chính của Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Lưỡng thế hoan…

Dù thế, theo đánh giá của một bộ phận khán giả, bước tiến của anh vẫn còn chậm. Dù tham gia nhiều dự án lớn, anh chưa có được vai diễn giúp bùng nổ danh tiếng như mong đợi.

Mông Lung thủ vai Bạch Chân - đệ nhất mỹ nam Tứ Hải Bát Hoang trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Video: Weibo.

Chấn thương phim trường và áp lực từ dư luận

Trong quá trình quay Lưỡng thế hoan, Mông Lung gặp tai nạn nghiêm trọng. Một thanh kiếm gỗ vung trúng khiến mắt anh chảy máu dữ dội, mảnh kính áp tròng còn vỡ trong mắt. Anh phải khâu vết thương ngay tại vùng nhạy cảm ở khóe mắt, suýt đánh mất cơ hội tiếp tục sự nghiệp. “Lúc đó tôi nghĩ, thế là xong rồi, chắc không thể tiếp tục làm diễn viên được nữa”, anh nhớ lại.

Những tai nạn liên tiếp tạo nên ám ảnh, nhưng Vu Mông Lung vẫn kiên trì.

Chấn thương khiến anh buộc phải đóng phim trong tình trạng không thể trang điểm, mắt sưng húp và thị lực hạn chế. Một số khán giả chê bai anh “diễn như robot, ánh mắt vô hồn”. Chỉ đến khi đoạn video hậu trường tiết lộ về tai nạn, nhiều người mới hiểu và thông cảm cho anh.

Không chỉ lần này, Vu Mông Lung từng nhiều lần bị thương trên phim trường. Khi quay Hiên Viên Kiếm, anh rơi từ dây treo xuống, gãy xương. Những trải nghiệm đó để lại cả nỗi đau thể xác lẫn bóng đen tâm lý.

So với nhiều bạn bè cùng thời như Hoa Thần Vũ, những người gặt hái thành công lớn trong âm nhạc, Mông Lung tự nhận mình đi con đường vòng. Anh ít khi xuất hiện trên sân khấu ca hát, thay vào đó tập trung cho phim ảnh. Nam diễn viên chia sẻ bản thân chưa từng kỳ vọng sẽ một bước thành sao, bởi anh tin sự nổi tiếng không chỉ nhờ may mắn, mà còn cần năng lực và vai diễn đủ thuyết phục.

“Tôi hy vọng mình có thể nổi tiếng hơn, đó là điều tự nhiên với bất kỳ ai làm nghề công chúng. Nhưng để có được thành công lớn, không phải do may mắn mà nhờ chính khả năng của bản thân. Khi diễn xuất đủ tốt, khán giả sẽ ghi nhận và thảo luận về bạn. Còn hiện tại, tôi chưa đủ khả năng để có một 'cú nổ lớn'", Vu Mông Lung nói.

Sự nghiệp của anh không duy trì được đà thăng tiến. Từ sau năm 2020, tần suất xuất hiện của Mông Lung giảm mạnh. Nhiều nguồn tin trong giới tiết lộ nguyên nhân xuất phát từ việc anh từng thẳng thắn từ chối một số “quy tắc ngầm” từ phía nhà đầu tư, đặc biệt là nữ đại gia trong ngành giải trí. Việc này khiến anh bị “phong sát” ngầm suốt khoảng ba năm (2020-2023). Trong quãng thời gian đó, Vu Mông Lung gần như không có vai diễn đáng kể, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện với tư cách khách mời.

Mãi đến cuối năm 2024, anh mới dần trở lại màn ảnh với các dự án Vĩnh Dạ tinh hà, Nhất tán yên vũ, Hiệp khách hành bất thông và gần đây là Lâm giang tiên (2025).