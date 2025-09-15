Kẻ kiếm tiền trên cái chết của nhiều nghệ sĩ

Trang 163 đưa tin ngày 11/9, nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời do rơi từ tầng lầu xuống, blogger Giang Tiểu Yến là người đầu tiên đưa thông tin lên mạng xã hội gây chấn động.

Tuy nhiên, trong bài đăng của Giang Tiểu Yến có những từ khóa mang tính định hướng dư luận như "loại trừ khả năng là vụ án hình sự" và thông tin "khi qua đời trong túi của Vu Mông Lung đang có hai chiếc đồng hồ Rolex của bạn" khiến công chúng hoang mang.

Nhiều tài khoản tiếp thị truyền thông tung tin thất thiệt nhằm tăng lượng truy cập sau khi Vu Mông Lung qua đời.

Trang 163 phân tích việc Vu Mông Lung gặp tai nạn là tình huống bất ngờ, cảnh sát khu vực cần có thời gian điều tra mới đưa ra kết luận chính thức. Tuy nhiên, Giang Tiểu Yến chỉ là một tài khoản truyền thông trên mạng xã hội lại đưa ra những tuyên bố trước cả cơ quan chức năng, điều này có thể khiến vụ việc bị hiểu sai, gây nên những tranh cãi, nghi ngờ từ dư luận.

Mặt khác, Giang Tiểu Yến còn đưa ra thông tin "khi qua đời trong túi của Vu Mông Lung đang có hai chiếc đồng hồ Rolex của bạn" gây nên sự hoang mang, khiến một số người cho rằng nam diễn viên có hành vi ăn trộm. Sau đó, Giang Tiểu Yến nhanh chóng xóa thông tin này trên bài đăng. Blogger này bị mạng xã hội Sina Weibo cấm phát ngôn.

Trong giới giải trí Trung Quốc có những tài khoản tiếp thị truyền thông thường xuyên đăng các thông tin giật gân của người nổi tiếng nhằm trục lợi. Trong đó, họ thường dùng biệt danh, ẩn danh để đưa tin sốc về đời tư nghệ sĩ, khiến không ít ngôi sao vướng tai tiếng nhưng lại khó truy cứu trách nhiệm vì không chỉ đích danh.

Khi có bê bối lớn, blogger thường tung tin ăn theo dù không được xác thực nhằm định hướng dư luận. Trong vụ của Vu Mông Lung, không ít người tung tin ám chỉ nam diễn viên bị cưỡng hiếp, bị đại gia đe dọa, đóng băng sự nghiệp... Chính vì vậy, khán giả chỉ trích những blogger này có hành vi "ăn bánh bao máu", "kiếm tiền trên cái chết" của nghệ sĩ.

Trước đó, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) cũng ra thông báo điều tra nền tảng mạng xã hội Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) vì thiếu trách nhiệm trong việc quản lý nội dung, thường xuyên hiển thị nhiều từ khóa tiêu cực, thổi phồng và suy diễn tin tức người nổi tiếng.

Các nghệ sĩ luôn vướng nhiều thông tin tiêu cực không xác thực là chiêu trò do các tài khoản tiếp thị dựng lên.

Trong đó, để thu hút lượng người truy cập, Tiểu Hồng Thư liên tục đề xuất các nội dung liên quan tới đời tư nghệ sĩ như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân... trong đó có nhiều thông tin không xác thực, bôi nhọ ác ý. Không gian mạng xã hội Trung Quốc rất lộn xộn, trong đó nhiều kẻ trục lợi trên danh tiếng người khác.