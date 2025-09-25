Trăn trở của Đức Phúc

TPO - Đức Phúc có nhiều trăn trở để biến sân khấu chung kết Intervision 2025 tiếp cận được khán giả quốc tế, song vẫn đậm đà giá trị truyền thống Việt Nam. Màn trình diễn "Phù Đổng Thiên Vương" đang nhận được sự quan tâm của khán giả trong nước lẫn quốc tế hậu chung kết.

Đức Phúc trăn trở

Trong những ngày cuối ở Nga, Đức Phúc chia sẻ nhiều suy nghĩ về hành trình tại Intervision 2025, nơi anh vừa giành ngôi vị quán quân thuyết phục.

Điều khiến nam ca sĩ trăn trở suốt quá trình chuẩn bị không chỉ là việc thể hiện kỹ thuật hay tạo nên tiết mục giải trí hấp dẫn, mà là làm sao để sân khấu trở thành lát cắt văn hoá đậm bản sắc Việt Nam.

Đức Phúc muốn bài diễn đêm chung kết tiếp cận được khán giả quốc tế, song vẫn đậm đà giá trị truyền thống Việt Nam. Và Phù Đổng Thiên Vương được ra đời.

“Tôi khao khát sân khấu của mình vừa có chất liệu truyền thống, đậm hồn Việt nhưng vẫn phải mang hơi thở hiện đại xen lẫn yếu tố giải trí. Trong 3 phút ngắn ngủi, khán giả vẫn có thể cảm nhận tự nhiên, tinh tế và rõ nét nhất về con người, văn hóa bản sắc Việt Nam, vẫn có thể nổi da gà với từng cung bậc biến chuyển của tiết mục”, Đức Phúc nói.

Từ ý tưởng đó, anh và ê-kíp đã xây dựng nên tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cùng hình ảnh cây tre, biểu tượng sức sống mãnh liệt của người Việt. Bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy trở thành chất liệu, gieo vào anh cảm hứng để sáng tạo nên phần trình diễn này.

Toàn bộ ca khúc và dàn dựng đều do ê-kíp người Việt thực hiện. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là người chắp bút sáng tác, producer Dương K với bản phối vừa truyền thống vừa hiện đại, đến các biên đạo, đạo diễn sân khấu, nhà thiết kế trang phục, vũ công… tất cả đã cùng chung tay để mang tới một Phù Đổng Thiên Vương bùng nổ.

Đức Phúc tự hào khi tiết mục của mình 100% do người Việt sáng tạo, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ ban tổ chức, để có thể lan toả hình ảnh đất nước trên một sân khấu quốc tế.

Giành quán quân Intervision 2025, với Đức Phúc không chỉ là vinh quang cá nhân mà còn là thành quả chung của cả ê-kíp. Anh bày tỏ lòng biết ơn đến những cộng sự, gia đình và khán giả đã đồng hành, đặc biệt gửi lời đến ca sĩ Mỹ Tâm.

"Chính nhờ sự yêu thương và niềm tin mà cô đặt cho tôi đã trở thành động lực để tôi cố gắng nỗ lực và có được ngày hôm nay. Tôi luôn biết ơn và tự hào khi là học trò của cô Mỹ Tâm", Đức Phúc gửi lời đến Mỹ Tâm. Đức Phúc là học trò của Mỹ Tâm khi tham gia Giọng hát Việt 2015.

"Càn quét" BXH toàn cầu sau chiến thắng ở Intervision

Ngay sau khi đăng quang quán quân Intervision 2025 tại Nga, màn trình diễn Phù Đổng Thiên Vương của Đức Phúc đã tạo nên một cơn sốt trên các nền tảng video và âm nhạc quốc tế.

Tiết mục này giữ vững vị trí số 1 video thịnh hành tại Việt Nam mà còn lan tỏa ra thế giới. Theo thống kê của kworb.net, video nhanh chóng lọt vào top thịnh hành tại nhiều quốc gia, nổi bật là Top 4 Trending Video tại Đức và Top 9 tại Nga - nơi cuộc thi diễn ra.

Sức hút toàn cầu của Phù Đổng Thiên Vương được khẳng định khi ca khúc này đạt hạng 29 bảng video thịnh hành toàn cầu và hạng 183 video nhiều lượt xem nhất chỉ trong 24 giờ. Trên bảng xếp hạng chính thức của YouTube Charts, bài hát tiếp tục duy trì vị thế vững chắc với hạng 4 thịnh hành mục âm nhạc tại Việt Nam và hạng 18 thịnh hành mục âm nhạc ở Nga.

Màn trình diễn của Đức Phúc trong chung kết Intervision 2025 được đón nhận ở quốc tế.

Màn biểu diễn Phù Đổng Thiên Vương, Đức Phúc sử dụng 3 thứ tiếng Việt - Anh - Nga. Sau chiến thắng, giọng ca Hơn cả yêu được báo Nga khen ngợi và xuất hiện trên truyền thông quốc tế như CNN, Reuters, The Straits Times, Lenta, Regnum...

Ngoài tài năng và sự chuyên nghiệp, nhà báo Ngô Bá Lục nhận xét Đức Phúc mang đến cuộc thi tinh thần Việt Nam bằng sự quyết tâm nhưng cũng đầy hoà đồng, thân thiện, khiêm tốn. Bên cạnh đó là sự đầu tư công phu giữa vũ đạo, âm thanh, ánh sáng, trang phục, visual, đạo cụ sân khấu hiệu quả, tạo nên sự phấn khích cho khán giả bằng những cao trào trong phần dàn dựng.

"Tiết mục còn cho thấy ngoài tài năng của nghệ sĩ thì còn là sự phát triển vượt bậc của nền công nghiệp giải trí Việt Nam, thể hiện năng lực tổ chức biểu diễn các show ca nhạc lớn và chuyên nghiệp", nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ.