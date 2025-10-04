Bão số 11 Matmo tăng cấp nhanh, nhiều đêm nhạc dời lịch

TPO - Bão số 11 Matmo chính thức vào Biển Đông và tiếp tục mạnh lên dữ dội, tăng tốc đổ bộ đất liền lần hai sau khi quét qua Philippines. Nhiều sự kiện văn hóa, giải trí thông bão hoãn để đảm bảo an toàn cho khán giả.

Chiều 3/10, bão Matmo di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Ngày 4/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với cơn bão này.

Nhiều sự kiện văn hóa, giải trí tiếp tục báo hoãn để đảm bảo an toàn cho khán giả. Ngày 3/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành công văn gửi ban, bộ, ngành trung ương, UBND các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang và TPHCM về việc về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm tại tỉnh Khánh Hòa lùi thời gian tổ chức.

Theo kế hoạch, ngày hội sẽ diễn ra từ 17-19/10. Tuy nhiên, trong thời gian tháng 10, tình hình mưa bão có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Do đó, để đảm bảo việc tổ chức đúng quy định, an toàn, chu đáo và trang trọng, Bộ VHTTDL thông báo lùi thời gian tổ chức sang 5-7/12.

Ban tổ chức đêm nhạc tại Hà Nội có ca sĩ Hà Trần, Uyên Linh cũng thông báo hoãn vì thời tiết. "Cơn bão số 10 vừa qua đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho miền Bắc và miền Trung, cả nước đang hướng về đồng bào hai miền để chia sẻ và khắc phục thiệt hại sau cơn bão. Cùng với đó là sự ảnh hưởng của bão số 11 sắp tới tiến vào biển Đông vào cuối tuần này. Ban tổ chức rất tiếc và xin thông báo sẽ dời lịch tổ chức đêm diễn Hà Trần - Uyên Linh vào ngày 4/10 sang một giai đoạn khác phù hợp hơn", đơn vị tổ chức nói.

Đêm nhạc có Hà Trần, Uyên Linh tạm hoãn.

Kế hoạch giao lưu với khán giả của đoàn phim Chị ngã em nâng cũng thay đổi do tình hình thời tiết biến động và những ảnh hưởng lớn từ bão số 10 và 11. "Đoàn phim vô cùng tiếc nuối khi phải tạm dời lịch cinetour Miền Tây đã thông báo từ trước. Chân thành xin lỗi các bạn khán giả yêu thương đã mua vé. Rất mong quý vị thông cảm cho sự lỡ hẹn bất khả kháng này. Đoàn phim xin hứa sớm trở lại gặp gỡ quý vị trong điều kiện an toàn và thuận lợi nhất", nhà sản xuất nói.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 7h sáng 4/10, tâm bão số 11 trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.