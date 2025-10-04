Liền anh liền chị rực rỡ xiêm áo ở TPHCM

TPO - Mang tên “Câu Quan họ phương Nam”, Liên hoan hát Quan họ lần thứ 3 do Cung Văn hoá Lao động TPHCM phối hợp với CLB Quan họ Trúc Xinh tổ chức vào ngày 3/10 đã thu hút hơn 200 diễn viên quần chúng thuộc nhiều CLB yêu Quan họ tại TPHCM và một số tỉnh lân cận tham dự.

Chương trình năm nay quy tụ 60 tiết mục trình diễn Quan họ, trải dài ở nhiều thể loại như hát đơn, hát đôi, hát tốp, hát với nhạc cụ hoặc không có nhạc đệm. Các tiết mục được lựa chọn đều mang nội dung phong phú như ca ngợi Đảng và Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa trong sáng và công cuộc đổi mới.

Liên hoan “Câu Quan họ phương Nam” lần 3 thu hút hơn 200 diễn viên nghiệp dư tham gia

Theo Ban tổ chức, sự kiện Liên hoan này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và 16 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Dân ca Quan họ hiện nay không chỉ gói gọn ở Bắc Ninh mà những người con xa xứ, những người yêu làn điệu dân ca này đã đưa Quan họ đi khắp cả nước mà nổi bật là ở TPHCM.

Quan họ ngày càng lớn mạnh tại phương Nam

“Trong nhịp sống hiện đại, dân ca Quan họ không hề bị mai một, vẫn được đông đảo công chúng nuôi dưỡng và phát triển. Liên hoan lần này không chỉ tôn vinh di sản, mà còn tiếp thêm động lực để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục bảo tồn, trao truyền giá trị Quan họ", BTC cho biết.

Chùm ảnh về liền anh liền chị tại Liên hoan “Câu Quan họ phương Nam” lần thứ 3:

Liền chị cao tuổi đang chờ lên sân khấu

2 liền chị khoe thư cảm ơn của BTC

Liền anh vẫn chăm chú theo dõi các tiết mục đang trình diễn

2 liền chị cao tuổi tươi tắn trước ống kính

Liền chị đang làm đẹp cho liền anh trước khi trình diễn

Nhiều hình thức hát Quan họ như hát đối

Hát đôi

Hát tốp ca

Hay hát cặp nam nữ

"Liền anh" dù cao tuổi nhưng vẫn lên sân khấu ngọt ngào trong làn điệu Quan họ

Không khí mùa Xuân Bắc bộ được tái hiện trên sân khấu

Không chỉ hát mà những điệu múa Quan họ cũng được tái hiện

Đông đảo khán giả thưởng thức các tiết mục liên hoan

Tốp nữ CLB Trúc Xinh

Người ơi người ở đừng về...