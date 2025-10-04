Liền anh liền chị rực rỡ xiêm áo ở TPHCM

Chương trình năm nay quy tụ 60 tiết mục trình diễn Quan họ, trải dài ở nhiều thể loại như hát đơn, hát đôi, hát tốp, hát với nhạc cụ hoặc không có nhạc đệm. Các tiết mục được lựa chọn đều mang nội dung phong phú như ca ngợi Đảng và Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa trong sáng và công cuộc đổi mới.
Theo Ban tổ chức, sự kiện Liên hoan này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và 16 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Dân ca Quan họ hiện nay không chỉ gói gọn ở Bắc Ninh mà những người con xa xứ, những người yêu làn điệu dân ca này đã đưa Quan họ đi khắp cả nước mà nổi bật là ở TPHCM.
“Trong nhịp sống hiện đại, dân ca Quan họ không hề bị mai một, vẫn được đông đảo công chúng nuôi dưỡng và phát triển. Liên hoan lần này không chỉ tôn vinh di sản, mà còn tiếp thêm động lực để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục bảo tồn, trao truyền giá trị Quan họ", BTC cho biết.
Chùm ảnh về liền anh liền chị tại Liên hoan “Câu Quan họ phương Nam” lần thứ 3:
Liên hoan “Câu Quan họ phương Nam” nhằm tôn vinh và quảng bá những giá trị đặc sắc, độc đáo của dân ca quan họ, đồng thời tri ân các nghệ nhân, tổ chức, cá nhân có đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy di sản. Đây cũng là dịp để nghệ nhân, thí sinh và người yêu quan họ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ lề lối hát, kỹ năng biểu diễn.