Nhịp sống phương Nam

Google News

Liền anh liền chị rực rỡ xiêm áo ở TPHCM

Trọng Thịnh
TPO - Mang tên “Câu Quan họ phương Nam”, Liên hoan hát Quan họ lần thứ 3 do Cung Văn hoá Lao động TPHCM phối hợp với CLB Quan họ Trúc Xinh tổ chức vào ngày 3/10 đã thu hút hơn 200 diễn viên quần chúng thuộc nhiều CLB yêu Quan họ tại TPHCM và một số tỉnh lân cận tham dự.

Chương trình năm nay quy tụ 60 tiết mục trình diễn Quan họ, trải dài ở nhiều thể loại như hát đơn, hát đôi, hát tốp, hát với nhạc cụ hoặc không có nhạc đệm. Các tiết mục được lựa chọn đều mang nội dung phong phú như ca ngợi Đảng và Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa trong sáng và công cuộc đổi mới.

557530580-1217292690416960-5065135118122685254-n.jpg
Liên hoan “Câu Quan họ phương Nam” lần 3 thu hút hơn 200 diễn viên nghiệp dư tham gia

Theo Ban tổ chức, sự kiện Liên hoan này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và 16 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Dân ca Quan họ hiện nay không chỉ gói gọn ở Bắc Ninh mà những người con xa xứ, những người yêu làn điệu dân ca này đã đưa Quan họ đi khắp cả nước mà nổi bật là ở TPHCM.

559007069-1217293410416888-1183304698743263432-n.jpg
Quan họ ngày càng lớn mạnh tại phương Nam

“Trong nhịp sống hiện đại, dân ca Quan họ không hề bị mai một, vẫn được đông đảo công chúng nuôi dưỡng và phát triển. Liên hoan lần này không chỉ tôn vinh di sản, mà còn tiếp thêm động lực để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục bảo tồn, trao truyền giá trị Quan họ", BTC cho biết.

Chùm ảnh về liền anh liền chị tại Liên hoan “Câu Quan họ phương Nam” lần thứ 3:

z7081048147354-70019a923eb1d8715f968d6dea8463ad.jpg
Liền chị cao tuổi đang chờ lên sân khấu
z7081048140240-169bd3533a08c135319ca69431ef4cfc.jpg
2 liền chị khoe thư cảm ơn của BTC
z7081048108374-1542d4a272de3c49cbde382ef4a34b71.jpg
Liền anh vẫn chăm chú theo dõi các tiết mục đang trình diễn
z7081048105645-62d45cb5faa34d418865ef38907730e8.jpg
2 liền chị cao tuổi tươi tắn trước ống kính
z7081048157328-8be2e8f0dd89da395e06ebf45851b01c.jpg
Liền chị đang làm đẹp cho liền anh trước khi trình diễn
clb-truc-mai.jpg
Nhiều hình thức hát Quan họ như hát đối
558770510-1217292933750269-1349628410808791650-n.jpg
Hát đôi
557698633-1217294160416813-369154732999470062-n.jpg
Hát tốp ca
558518630-1217293177083578-2087804201348674301-n.jpg
Hay hát cặp nam nữ
558203936-1217293720416857-5987855763021226410-n.jpg
"Liền anh" dù cao tuổi nhưng vẫn lên sân khấu ngọt ngào trong làn điệu Quan họ
558010260-1217293457083550-1031598577442782780-n.jpg
Không khí mùa Xuân Bắc bộ được tái hiện trên sân khấu
557666352-1217293563750206-1943003282482151175-n.jpg
Không chỉ hát mà những điệu múa Quan họ cũng được tái hiện
557563235-1217294047083491-6839792119072738182-n.jpg
Đông đảo khán giả thưởng thức các tiết mục liên hoan
557277659-1217293827083513-3999480524017720317-n.jpg
Tốp nữ CLB Trúc Xinh
557620175-1217293333750229-8338070130747866326-n.jpg
Người ơi người ở đừng về...

Liên hoan “Câu Quan họ phương Nam” nhằm tôn vinh và quảng bá những giá trị đặc sắc, độc đáo của dân ca quan họ, đồng thời tri ân các nghệ nhân, tổ chức, cá nhân có đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy di sản. Đây cũng là dịp để nghệ nhân, thí sinh và người yêu quan họ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ lề lối hát, kỹ năng biểu diễn.

Trọng Thịnh
#quan họ #phương Nam #Trúc xinh #liền anh liền chị

