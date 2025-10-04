'Tử chiến trên không' thu 200 tỷ đồng

TPO - Công chiếu từ giữa tháng 9, "Tử chiến trên không" chính thức cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Tác phẩm đầu tiên khai thác đề tài không tặc vẫn giữ vị trí số một doanh thu ngày.

Theo Box Office Vietnam, Tử chiến trên không chạm mốc doanh thu 200 tỷ đồng trong chiều 4/10. Đến nay, sau một tháng công chiếu, Tử chiến trên không vẫn duy trì vị trí số một doanh thu ngày. Trong ngày 4/10, phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên khai thác đề tài không tặc thu về hơn 3,3 tỷ đồng khi bán 35.510 vé/2.860 suất chiếu.

Đứng ở vị trí thứ 2 là phim Chị ngã em nâng với doanh thu ngày đạt hơn 992 triệu đồng với 9.475 vé bán ra/1.795 suất chiếu. Các vị trí tiếp theo lần lượt là phim hợp tác Việt - Hàn Tay anh giữ một vì sao (doanh thu hơn 679 triệu đồng), Avatar: Dòng chảy của nước (doanh thu hơn 615 triệu đồng), Cậu bé cá heo và bí mật 7 đại dương, Chainsaw Man - The Movie: Chương Reze...

Tử chiến trên không gây sốt ngay từ khi ra mắt, thay thế vị trí đầu bảng doanh thu của Mưa đỏ sau nhiều tuần thống trị rạp Việt. Phim lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau giải phóng, do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp sản xuất cùng Galaxy Group.

Với sự chỉ đạo sản xuất của Điện ảnh Công an Nhân dân, Tử chiến trên không có sự bảo chứng về chất liệu lịch sử và tư liệu an ninh hàng không, cũng như truyền cảm hứng để bộ phim sống động nhất có thể. Ê-kíp làm phim đã kì công phục dựng lại toàn bộ máy bay bằng những thiết bị cũ của hàng không Việt Nam những năm sau 1975, cũng như tái hiện bối cảnh trong quá khứ qua trang phục, hoá trang và màu phim đầy hoài cổ. Mô hình máy bay DC-4 trong phim trường được dựng gần như theo tỉ lệ 1:1 với máy bay thật. Một số khoang được nới rộng để phù hợp với quá trình quay phim.

Phim có sự tham gia của Thái Hòa, Kaity Nguyễn chạm mốc doanh thu 100 tỷ sau một tuần công chiếu. Tác phẩm được các chuyên gia trong ngành dự đoán cán mốc 250 tỷ đồng trước khi rời rạp.

Những ngày qua, đoàn làm phim tiếp tục hành trình quảng bá phim thông qua loạt cinetour trên toàn quốc. Tuy nhiên, sức hút của phim giảm dần, nguyên nhân một phần do loạt phim mới xuất hiện.