Khoảnh khắc suýt 'vỡ trận' trên sông Thạch Hãn

TPO - Cảnh quay chiến sĩ vượt sông trong "Mưa đỏ" từng khiến ê-kíp làm phim thót tim vì suýt “vỡ trận”, khi dòng nước chảy xiết gần như cuốn dàn diễn viên đi. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đó là thử thách khủng khiếp, đồng thời nhấn mạnh sự tận hiến và nỗ lực bền bỉ của đoàn phim để hoàn thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2025.

'Sự nỗ lực tuyệt vọng của những người yêu nghề'

Mưa đỏ hoàn thành nhiệm vụ, chính thức rời rạp từ ngày 29/9, nhưng dư âm của phim còn rất lớn. Những câu chuyện hậu trường xoay quanh bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất năm 2025 vẫn khiến nhiều người tò mò. Đây là lý do hàng trăm sinh viên có mặt tọa đàm Mưa đỏ - Lá thư gửi thanh xuân do trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức để lắng nghe những chia sẻ của đoàn làm phim về bí quyết để làm ra Mưa đỏ.

Hậu trường Mưa đỏ không thiếu những câu chuyện tâm linh, đặc biệt là khi thực hiện những cảnh quay trên sông Thạch Hãn. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết trong quá trình làm phim, có những trải nghiệm mà đến giờ cả ê-kíp làm phim vẫn nhớ mãi.

"Trên thế giới, không có đoàn phim bom tấn nào được đầu tư hàng triệu USD, dám quay trên một dòng sông thật. Thông thường họ sẽ quay trong trường quay hoặc nơi họ có thể khống chế được dòng nước, hoàn toàn đảm bảo an toàn cho diễn viên. Tuy nhiên, bằng mọi cách, đoàn làm phim vẫn phải quay trên một khúc sông Thạch Hãn. Đó thực sự là thử thách khủng khiếp bởi chúng tôi phải quay đại cảnh, quay trong đêm, quay dưới nước...", đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết trải nghiệm quay phim trên sông Thạch Hãn rất khủng khiếp. Ảnh: BTC.

Nữ đạo diễn cho biết mỗi lần quay cảnh vượt sông, đoàn đều thắp hương trước khi bấm máy và chỉ thở phào khi điểm danh đủ người sau cảnh quay. Theo đạo diễn, dòng chảy của sông Thạch Hãn vô cùng khủng khiếp. Chị vẫn nhớ mãi tình huống khiến cả đoàn hoảng hốt.

"Trong cảnh sang sông, nhân vật Hồng (Lê Hạ Anh), Hải (Nguyễn Hùng), Cường (Nhật Hoàng), Sen (Hoàng Long) nhảy xuống để cứu người đưa về thuyền. Cảnh đó tôi tưởng 'vỡ trận', không thể quay được nữa vì dòng sông nước xiết đến mức Hồng đã chạm vào tay Cường, cả hai nắm được tay nhau mà dòng chảy xiết đến mức gần như cuốn các diễn viên, văng vào phà ngăn an toàn trên sông", đạo diễn Đặng Thái Huyền nhớ lại.

Sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội được nghe những câu chuyện hậu trường khi làm phim Mưa đỏ. Ảnh: BTC.

Dù gặp sự cố nhưng dàn diễn viên sau 15-20 phút nghỉ ngơi lấy lại sức, họ nhanh chóng xin đạo diễn trở lại phim trường để hoàn thành cảnh quay. Chị nhấn mạnh nhờ sự tận hiến của diễn viên và ê-kíp, những cảnh quay dưới nước được thực hiện thành công. Chị gọi đó là “phép màu” dành cho tâm huyết và nỗ lực của toàn đoàn làm phim.

NSND Lý Thái Dũng cho biết với một bộ phim quy mô như Mưa đỏ do những đạo diễn kỳ tài ở Hollywood hoặc các nền điện ảnh phát triển thực hiện, có mức đầu tư khoảng 150-200 triệu USD, tương đương 4.000-5.000 tỷ đồng. "Tôi không biết con số chính xác ở dự án này, nhưng tôi tin chúng ta cũng đầu tư khoảng 1/20 hoặc 1/30 so với con số trên. Đó là sự nỗ lực tuyệt vọng của những người yêu nghề", NSND Lý Thái Dũng nêu.

Sự tuyệt vọng được ông nhắc tới là những phân cảnh nhân vật vượt sông Thạch Hãn trong đêm. Sông đêm, nước xiết, việc đảm bảo cho diễn viên, căn góc máy để không phải quay lại là một bài toán khó với toàn bộ ê-kíp Mưa đỏ.

Quy trình làm phim như bom tấn nước ngoài



Tại tọa đàm, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền cho biết để có những hình ảnh đẹp khi lên phim là không dễ dàng, đặc biệt là với dự án phim điện ảnh có quy mô lớn như Mưa đỏ. Ê-kíp làm phim phải chuẩn bị rất kỹ càng trước khi bấm máy.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết một số phim điện ảnh có thể ngày hôm nay ký hợp đồng, một tuần hoặc một tháng sau có thể triển khai ngay, nhưng với Mưa đỏ điều đó là không thể.

Tọa đàm Mưa đỏ - Lá thư gửi thanh xuân do Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức sáng ngày 1/10. Ảnh: BTC.

"Với dự án Mưa đỏ, tôi và ê-kíp làm phim đã có 2 năm đồng hành. Chúng tôi có riêng một buổi họp để phân tích, bóc tách từng chi tiết của kịch bản, thậm chí lên kế hoạch quay toàn, trung, cận với phân cảnh đó ra sao. Tôi cho rằng chỉ có Quân đội mới có thể đầu tư cho chúng tôi 20 ngày 'quay thử'. Trong 20 ngày ấy, tất cả ê-kíp đoàn làm phim thực hiện, tập dượt tất cả các đại cảnh. Quá trình bàn bạc trên giấy khác hoàn toàn khi chính thức thực hiện. Tất cả đại cảnh với kíp nổ, diễn viên, mọi thứ diễn ra trong phim, chúng tôi phải thực hiện như thật trong 20 ngày. Kinh phí của 20 ngày quay đó bằng quy mô của một phim điện ảnh cỡ nhỏ. Trong 20 ngày đó mỗi ngày quay xong tất cả ê-kíp sẽ ngồi họp với nhau để xem các phân cảnh đã hợp lý chưa, có cần điều chỉnh gì không…", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Mỗi ngày kết thúc quay thử, cả ê-kíp sẽ cùng ngồi lại để rút kinh nghiệm. Đạo diễn Đặng Thái Huyền ví thực hiện phim Mưa đỏ giống như một trận đánh phải chính xác tuyệt đối và giành chiến thắng.

"Việc bấm kíp nổ liên quan đến sinh mệnh con người, diễn viên và toàn bộ ê-kíp nên chúng tôi không thể có sai số. Đây là bộ phim duy nhất ở Việt Nam có quy trình làm phim như các phim bom tấn nước ngoài", nữ đạo diễn chia sẻ.

Tại tọa đàm, sinh viên có dịp giao lưu với diễn viên Phương Nam (vai Tạ) và diễn viên Hoàng Long (vai Sen) và các cựu chiến binh từng chiến đấu tại Quảng Trị.

Trong phim, đạo diễn Đặng Thái Huyền và nhà quay phim, NSND Lý Thái Dũng ít sử dụng cảnh quay chính diện nhân vật mà thường dùng các cảnh chỉ có một nửa, 2/3 gương mặt diễn viên. Ê-kíp thường quay nửa mặt hoặc 2/3 gương mặt để phần còn lại khán giả tự tưởng tượng. Việc này đặt khán giả như một người trong đoàn làm phim, góp phần gia tăng cảm xúc cho khán giả.

Dịp này, sinh viên Đại học Xây dựng còn có cơ hội giao lưu với diễn viên Phương Nam (vai Tạ), diễn viên Hoàng Long (vai Sen) và các cựu chiến binh từng chiến đấu tại Quảng Trị. Tất cả câu chuyện họ mang đến không chỉ là ký ức cá nhân, mà còn là minh chứng sống động cho tình yêu Tổ quốc, tình đồng chí thiêng liêng và khát vọng hòa bình.