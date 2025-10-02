Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Lần đầu đạo diễn Đặng Thái Huyền tức giận

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại tọa đàm "Mưa đỏ - Lá thư gửi thanh xuân", đạo diễn Đặng Thái Huyền tiết lộ lần đầu lớn tiếng với diễn viên Phương Nam, việc này khiến nam diễn viên không thể hoàn thành xuất sắc cảnh quay.

Tại tọa đàm Mưa đỏ - Lá thư gửi thanh xuân do trường Đại học Xây dựng thực hiện ngày 1/10, đạo diễn Đặng Thái Huyền tiết lộ lần đầu lớn tiếng với diễn viên Phương Nam (vai Tạ). Trong lúc tức giận, nữ đạo diễn đã đập bộ đàm xuống bàn và to tiếng với Phương Nam.

"Phương Nam là diễn viên duy nhất tôi từng lớn tiếng. Bình thường, đạo diễn luôn đeo tai nghe để kiểm soát thoại của diễn viên. Hôm ấy, có thể Nam không biết tôi đã đeo tai nghe từ sớm để theo dõi, chỉnh lời thoại trong cảnh quay. Cảnh đó cả đoàn rất áp lực, sự căng thẳng thường trực ở cả đạo diễn và diễn viên. Tôi rất ít khi lớn tiếng với diễn viên, bởi đó là điều tối kỵ. Khi diễn viên đang căng thẳng mà mình lại to tiếng khiến diễn viên càng căng thẳng hơn. Đó là duy nhất tôi đập bộ đàm xuống bàn rồi mắng Phương Nam một câu", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

556824029-800774152877523-483492557670101342-n.jpg
Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiết lộ lần đầu lớn tiếng với diễn viên Phương Nam. Ảnh: BTC.

Thực ra, lỗi không hoàn toàn ở Phương Nam, mà do thông tin đạo diễn Đặng Thái Huyền muốn truyền cho diễn viên có sai sót khi chuyển qua phó đạo diễn. Việc này khiến Phương Nam diễn không đúng ý đồ của nữ đạo diễn.

"Tôi chưa từng nói với Phương Nam nhưng sau khi mắng cậu ấy, tôi rất buồn và áy náy. Khi diễn viên của mình tập trung, nhưng chỉ vì một sơ suất khiến họ không hiểu ý mình mà mình to tiếng, điều đó rất áp lực cho diễn viên khi thực hiện một cảnh nào đó. Khi xem lại hậu kỳ, tôi nhận ra bạn vẫn còn bị phân tâm bởi chính sự to tiếng của tôi. Điều đó luôn khiến tôi nhắc nhở bản thân ngoài hiện trường phải thật kiên nhẫn, dù công việc đạo diễn luôn đối mặt với hàng trăm tình huống bất ngờ", đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

557278730-800773962877542-7010788081927707917-n.jpg
Diễn viên Phương Nam, Hoàng Long chia sẻ những câu chuyện hậu trường khi quay Mưa đỏ. Ảnh: BTC.

Nữ đạo diễn nhấn mạnh với Mưa đỏ diễn viên chính là linh hồn của tác phẩm. "Các bạn tận hiến khiến tôi xúc động, xót xa. Dù vậy, tôi buộc phải nuốt cảm xúc vào trong, để không cho diễn viên thấy sự yếu đuối của mình", nữ đạo diễn bộc bạch.

Dịp này, đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các diễn viên - những người đã truyền tải trọn vẹn linh hồn của bộ phim.

Đặc biệt, tại tọa đàm, lá thư gốc trong phân cảnh Tạ (Phương Nam) gửi về cho vợ sau khi hy sinh được tiết lộ. Bức thư này là kỷ vật của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh - cựu sinh viên K13 Khoa Cầu đường, Đại học Xây dựng Hà Nội. Theo đó, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh mới cưới vợ được 7 ngày đã lên đường ra chiến trận. Khi viết lá thư, anh đã dự cảm được cái chết của mình và khuyên người vợ trẻ đi bước nữa, đồng thời chia sẻ chính xác nơi mình mất. Đến nay, vợ của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh vẫn sinh sống một mình, không đi thêm bước nữa như chồng mong muốn.

Gia Linh
#đạo diễn Đặng Thái Huyền #Mưa đỏ #Phương Nam #cảnh quay #tức giận #nổi nóng #áy náy #căng thẳng

