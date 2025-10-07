Hồi sinh cải lương

TPO - Giữa dòng chảy âm nhạc hiện đại, cải lương từng bước tìm lại sức sống bằng cách kể chuyện mới. Từ nỗ lực kết hợp pop và vọng cổ trong MV của ca sĩ Minh Sang, đến làn sóng số hóa và các màn hòa quyện với rap, R&B… cải lương đang được hồi sinh bằng tinh thần của thời đại.

Đưa cải lương vào âm nhạc đương đại

Cải lương, một trong những di sản sân khấu quý giá của nghệ thuật truyền thống Nam bộ, đang từng bước tìm lại sức sống giữa dòng chảy âm nhạc hiện đại. Trong khi sàn diễn truyền thống thu hẹp, nghệ sĩ trẻ tìm con đường mới để cải lương vực dậy thông qua âm nhạc đương đại, bằng nền tảng số.

Ca sĩ Minh Sang vừa ra mắt MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam, sản phẩm cổ động mang tinh thần sôi nổi, hiện đại, nhưng có điểm nhấn đặc biệt. Cải lương được hòa quyện giữa nhịp điệu pop và tinh thần dân tộc. NSƯT Võ Minh Lâm xuất hiện với phần giang tấu cải lương do chính anh viết lời, hóa thân thành hình tượng tướng quân, biểu trưng cho lớp người đi trước, đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Cải lương được lồng ghép vào Rực sáng sức trẻ Việt Nam.

Sự kết hợp giữa giọng hát pop mạnh mẽ, khỏe khoắn của Minh Sang và chất giọng lắng đọng của Võ Minh Lâm tạo nên cuộc đối thoại âm nhạc giữa thế hệ trẻ và người giữ cội nguồn văn hóa dân tộc. Giai điệu pop hòa cùng âm hưởng vọng được cho là cách khơi dậy tinh thần kết đoàn dân tộc trong âm nhạc Việt Nam đương đại.

Rực sáng sức trẻ Việt Nam được dàn dựng với hình ảnh người trẻ Việt Nam từ thành thị đến biên giới, hải đảo. Giọng hát của Minh Sang lồng ghép nhịp trống hào hùng, hình ảnh chiến sĩ, đoàn viên, sinh viên tình nguyện tạo nên không khí truyền cảm hứng.

Sản phẩm ra mắt đúng dịp hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10), như lời nhắc nhở về trách nhiệm và khát vọng của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới. Minh Sang mong muốn Rực sáng sức trẻ Việt Nam là viên gạch đầu tiên trong hành trình tìm hướng đi mới cho âm nhạc truyền thống.

“Tôi muốn đưa chất liệu cải lương vào những ca khúc mang tinh thần thời đại, để người trẻ cảm thấy gần gũi và tự hào, thay vì xem đó là điều xa xưa”, Minh Sang chia sẻ.

“Tôi trân trọng năng lượng và tâm huyết của Minh Sang dành cho những dự án cộng đồng. Tôi nhận lời xuất hiện và xem đây là cách gửi gắm tấm lòng của mình đến quê hương và thế hệ trẻ”, NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ.

Cải lương bước vào không gian số

Không chỉ hiện diện trong các dự án âm nhạc đại chúng, cải lương đang dần tái sinh trên nền tảng số. Nghệ sĩ có thể đến gần công chúng, không bị giới hạn bởi sân khấu truyền thống.

NSƯT Như Huỳnh, giám khảo Chuông vàng vọng cổ mùa thứ 20, là một trong những nghệ sĩ tiên phong trong hướng đi này. Từ khi lập kênh YouTube chuyên về cải lương, cô đã thu hút hơn 100.000 người theo dõi, với hàng chục video đạt hàng trăm nghìn lượt xem.

Như Huỳnh cho biết quá trình chuyển mình lên nền tảng số không dễ dàng. Điều khó nhất không phải là máy quay hay âm thanh, mà là giữ được hồn cốt cải lương trong thế giới nội dung nhanh. YouTube trở thành cầu nối, để khán giả trẻ cảm nhận được giá trị truyền thống qua cách tiếp cận gần gũi.

NSND Bạch Tuyết và nhiều nghệ sĩ trẻ nỗ lực vực dậy sân khấu cải lương.

Năm nay, Chuông vàng vọng cổ có nhiều thay đổi đáng chú ý. Lần đầu, ban tổ chức triển khai ba buổi livestream tương tác, giúp khán giả theo dõi trực tiếp vòng casting và giao lưu cùng thí sinh. Đây là nỗ lực nhằm mở rộng biên độ tiếp cận, đưa cải lương đến gần hơn với đời sống công chúng trong thời đại 4.0.

Cuộc thi tìm kiếm giọng ca cải lương còn trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, góp phần nuôi dưỡng lớp nghệ sĩ kế cận, những người có khả năng kế thừa, đồng thời làm mới sân khấu cải lương để phù hợp với thị hiếu âm nhạc. Những giọng ca từng bước ra từ sân chơi này như Võ Minh Lâm, Như Huỳnh, Lê Tứ... đều đang là những gương mặt giữ lửa cho cải lương.

Bên cạnh những nghệ sĩ kiên trì với sân khấu, thế hệ mới cũng đang tìm cách định nghĩa lại cải lương trong không gian âm nhạc đương đại. Từ Về nghe mẹ ru, màn kết hợp của NSND Bạch Tuyết và ca sĩ Hoàng Dũng, cho đến Nam quốc sơn hà gần đây của DTAP kết hợp với Pháo, NSND Bạch Tuyết, những sản phẩm được lồng ghép vào bài vọng cổ theo cách khéo léo, cho thấy sự linh hoạt của nghệ thuật truyền thống khi được đặt trong bối cảnh mới.

Điểm chung của những nỗ lực này là tinh thần giữ hồn cũ bằng cách làm mới. Đó là cách mà Minh Sang chọn khi kết hợp pop với cải lương trong Rực sáng sức trẻ Việt Nam, là cách Như Huỳnh giữ trọn cảm xúc sân khấu trên YouTube hay cách các nghệ sĩ trẻ hôm nay thử nghiệm để tìm tiếng nói riêng trong di sản dân tộc.