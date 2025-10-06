Ca sĩ Jack nộp phạt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Công ty J97 Promotion cho biết đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính liên quan đến buổi họp báo của ca sĩ Jack, đồng thời cho rằng những phát biểu về đời tư nghệ sĩ chỉ nhằm trả lời câu hỏi từ báo chí.

Ngày 6/10, công ty J97 Promotion cho biết ca sĩ Jack chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng liên quan đến nội dung buổi họp báo "xin phép ra mắt sản phẩm nhưng tập trung nói về đời tư" ngày 16/7.

"Chúng tôi nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng. Nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận. Chúng tôi đã phối hợp và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở", J97 Promotion thông tin.

Đối với phát biểu liên quan đến đời tư của Jack, phía công ty cho rằng những chia sẻ của ca sĩ nhằm trả lời câu hỏi được các cơ quan báo chí gửi qua email đăng ký tham dự trước họp báo.

z6809918268193-ab326cc544127cf96f88e21cb5e6a2f4.jpg
Jack và mẹ tại buổi họp báo ngày 16/7.

"Với tinh thần tôn trọng sự quan tâm của truyền thông và mong muốn một lần duy nhất làm rõ sau thời gian dài im lặng, chúng tôi quyết định trả lời thẳng thắn và minh bạch", đơn vị này nêu rõ.

Công ty nói thêm "thông tin tại họp báo là sự thật", khẳng định đây là lần đầu và duy nhất công công ty phát ngôn, mong khép lại sự việc thời gian qua.

Jack nộp phạt sau khi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát buổi họp báo ồn ào của Jack.

Tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TPHCM chiều 24/7, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết cơ quan chuyên môn nhận câu hỏi liên quan việc "Jack mở họp báo ra mắt sản phẩm nhưng phần lớn giải thích ồn ào đời tư".

Ông Trần Minh Khiêm - Trưởng Phòng báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cho biết Sở chấp thuận công ty J-97 Promotion tổ chức họp báo công bố dự án mới của Jack ngày 16/7.

Trước câu hỏi nội dung họp báo của Jack tập trung nói về đời tư, thời lượng dành cho việc công bố dự án ít, đại diện Sở Văn hóa cho biết Sở tiếp nhận thông tin, tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ buổi họp báo.

Jack tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc ngày 16/7 sau nhiều năm hạn chế tiếp xúc truyền thông. Buổi họp báo chỉ dành khoảng 10 phút giới thiệu dự án, hai tiếng còn lại nói ồn ào liên quan bạn gái cũ, vấn đề con cái.

Sau buổi họp báo, từ khóa Thiên An và Jack, mẹ của Jack, Sol, họp báo của Jack… bùng nổ, nằm trong top đầu tìm kiếm theo Google Trend. Thông tin xoay quanh cuộc họp báo của nam ca sĩ cũng đạt đỉnh 100 điểm tìm kiếm trên Google, tiếp tục gây tranh cãi khắp các mạng xã hội.

