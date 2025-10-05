Thêm bộ phim Việt ngập cảnh 18+ ra rạp

TPO - Từ cuối tháng 8, phòng vé Việt xuất hiện liên tiếp phim gắn nhãn 18+, chủ yếu thuộc dòng kinh dị. Trong khi đó, "Bịt mắt bắt nai" của đạo diễn Hoàng Thơ khai thác yếu tố 18+ ở khía cạnh tình yêu, sự nhập nhằng trong mối quan hệ của người trưởng thành.

Từ cuối tháng 8, phòng vé Việt có đến 4 bộ phim gắn nhãn 18+ ra rạp, phần lớn thuộc thể loại kinh dị như Làm giàu với ma, Cô dâu ma, Khế ước bán dâu, Đồi hành xác và sắp tới là Cải mả.

Ngày 4/10, đạo diễn Hoàng Thơ tổ chức showcase công bố dự án 18+, lần này tập trung hoàn toàn vào cảnh nóng, câu chuyện liên quan giới tính, tình dục. Bịt mắt bắt nai ấn định ra rạp ngày 31/10, sau khi né bộ phim Tử chiến trên không (lịch dự kiến 26/9).

Dàn cast Trà My, Bích Ngọc, Dũng Bino và Lương Gia Huy tại showcase.

Từ trailer đến loạt hình ảnh quảng bá, tác phẩm của Hoàng Thơ ngập hình ảnh, content PR phim theo hướng quảng bá nội dung giật gân như "hàng nóng", "bộ phim drama chưa từng có", "vai phản diện hãm"...

Bịt mắt bắt nai được đạo diễn mô tả là phim tâm lý giật gân, lấy bối cảnh khu resort sang trọng, nơi những mối quan hệ tưởng chừng bình yên dần lộ ra mặt tối của dục vọng và phản bội. Trong phim, Ngọc (Bích Ngọc) là vợ của chủ resort Long (Lương Gia Huy).

Hiệp (Dũng Bino) là nhà văn trẻ, đưa bạn gái Trang (Thái Trà My) đến đây nghỉ dưỡng để tìm cảm hứng sáng tác. Ngay giây phút đầu tiên chạm mặt Long, Trang lập tức hoang mang, hướng ánh nhìn nghi ngại về phía người đàn ông xa như thể giữa họ từng có ký ức khó quên.

Trailer và cách ê-kíp PR về phim khiến nhiều khán giả cho rằng bộ phim có thể nhiều cảnh nóng nóng nhất phòng vé Việt dịp cuối năm, khi gần như mọi tuyến truyện đều gắn với giới tính và những mối quan hệ nhập nhằng.

Đạo diễn Hoàng Thơ nhận câu hỏi liên quan bộ phim nhiều cảnh nóng ra rạp.

Tại showcase ra mắt, đạo diễn Hoàng Thơ nhận loạt câu hỏi liên quan đến phim 18+ chỉ toàn cảnh nóng. “Tôi không chủ đích dùng cảnh nóng để gây chú ý. Tất cả đều được tính toán kỹ, là một phần trong cấu trúc câu chuyện. Nếu bỏ đi, cảm xúc nhân vật sẽ đứt đoạn”, Hoàng Thơ nói.

Bịt mắt bắt nai là dự án với sự góp mặt của toàn gương mặt mới như Bích Ngọc, Dũng Bino, Thái Trà My. Người quen mặt nhất là Lương Gia Huy (vừa tham gia Mưa đỏ thu 700 tỷ đồng).

Bích Ngọc đảm nhận vai Ngọc - người phụ nữ vừa tổn thương vừa đầy toan tính. Nữ diễn viên nói đây là một trong những vai khó nhất từ trước đến nay và cô không muốn thực hiện hời hợt.

"Tôi ngại đóng cảnh thân mật, đến cảnh hôn thôi cũng từng do dự. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi hiểu rằng những cảnh nóng không thể lược bỏ. Chúng là phần tâm lý, nỗi cô độc và sự dằn vặt của nhân vật. Khi đã đồng ý, tôi xác định phải làm hết sức, không né tránh", Bích Ngọc nói.

Diễn viên chia sẻ thêm cô tự thực hiện toàn bộ cảnh nóng mà không cần diễn viên đóng thế. Ê-kíp quay giới hạn người tại hiện trường ở mức tối thiểu. Không gian chỉ có đạo diễn, quay phim và hai diễn viên để đảm bảo sự an toàn và tôn trọng.

Cô nói thấy được bảo vệ khi làm việc với ê-kíp. Nữ diễn viên cũng kỳ vọng vai diễn là bước ngoặt với mình (sau vai Út Trong ở Đất rừng phương Nam).

Lương Gia Huy là diễn viên được biết đến nhiều nhất trong dàn cast toàn gương mặt hiếm khi đóng phim điện ảnh. Sau vai diễn ấn tượng trong Mưa đỏ, diễn viên trở lại với hình tượng người đàn ông thành đạt nhưng bí ẩn và lệch lạc tâm lý.

“Tôi từng hóa thân thành binh sĩ trong Mưa đỏ, nhưng với Bịt mắt bắt nai, tôi phải bỏ hình ảnh cũ để trở thành con người hoàn toàn khác. Tôi không sợ bị chê xấu hay ác, chỉ sợ khán giả không tin vào vai diễn”, nam diễn viên chia sẻ.

Anh cho hay bộ phim mang đến nhiều trải nghiệm khi phải diễn bằng mắt gần như 100%, đẩy căng thẳng nội tâm thay vì lời thoại.

Đóng vai nhà văn trẻ, Dũng Bino cho biết anh không cần phải hóa thân quá xa lạ mà chỉ cần chọn lọc một phần bản thân đưa vào nhân vật.

“Hiệp là người phức tạp, có lúc hiền lành, có lúc đáng sợ. Anh ta lúc là nai, khi là sói. Cái khó là phải giữ ranh giới mong manh giữa hai trạng thái đó”, Dũng Bino nói.

Cái tên cuối góp mặt trong dự án là Thái Trà My. Cô đóng vai Trang, người phụ nữ bị giằng xé giữa tình yêu, nỗi sợ hãi và ham muốn. Nữ diễn viên nói Trang mạnh mẽ, bản lĩnh và tham vọng, khác với ngoài đời. Vai diễn giúp cô hiểu rõ hơn thế giới nội tâm phức tạp của phụ nữ, và xem đây là cột mốc đáng nhớ trong hành trình diễn xuất.

Bước vào tháng 10, có đến 7 bộ phim Việt ra rạp, lần lượt là Chị ngã em nâng (3/10), Tay anh giữ một vì sao (hợp tác Việt - Hàn, 3/10), Cục vàng của ngoại (17/10), Nhà ma xó (24/10) cùng ba bộ phim Phá đám sinh nhật mẹ, Cải mả và Bịt mắt bắt nai chiếu ngày 31/10.