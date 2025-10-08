Tùng Dương lại cạnh tranh Hà Trần

TPO - Đỗ Hoàng Long ra mắt album đầu tay "Hãy nói", gây chú ý với sự góp mặt của diva Hà Trần và divo Tùng Dương. Hai giọng ca kỳ cựu tiếp tục “so găng” trong cùng một dự án, lần này là với lớp nghệ sĩ trẻ như Thùy Chi, Khánh Linh hay Nguyễn Trần Trung Quân.

Chiều 7/10, Đỗ Hoàng Long - thành viên của ban nhạc Hoài Sa - giới thiệu dự án album đầu tay Hãy nói. Bất ngờ nhất là diva Hà Trần và divo Tùng Dương cùng trở lại, góp giọng với Thùy Chi, Khánh Linh, Nguyễn Trần Trung Quân, Đông Hùng... trong album của nhạc sĩ sinh năm 2000.

Việc hai diva, divo như Tùng Dương và Hà Trần góp giọng trong dự án của nhạc sĩ thuộc Gen Z, đó không chỉ là sự cộng tác, mà là cuộc “so găng” giữa hai thế hệ.

Hà Trần từ lâu được định vị là ca sĩ chuyên tiên phong trong các thể nghiệm âm nhạc và biểu đạt cá tính nghệ thuật riêng. Sau thời gian dài hoạt động ở nước ngoài, cô chọn trở lại trong dự án của nhạc sĩ sinh năm 2000, như cách khẳng định âm nhạc không có khoảng cách thế hệ, nỗ lực đổi mới hình ảnh diva.

Hà Trần góp giọng trong album của nhạc sĩ Gen Z Hoàng Long.

Trong khi Tùng Dương là giọng ca giàu nội lực, quen với những thử nghiệm táo bạo. Lần này, hai nghệ sĩ xuất hiện trong album đầu tay của ca sĩ sinh năm 2000 Đỗ Hoàng Long. Cả hai đại diện cho lớp nghệ sĩ luôn đổi mới, cho thấy sự cạnh tranh sòng phẳng với thế hệ trẻ bằng việc luôn bắt kịp xu hướng.

Trước đây, Tùng Dương từng thể hiện ca khúc Ảo ảnh do Đỗ Hoàng Long sáng tác. Ca khúc là bản thử nghiệm pop kết hợp electronic, được xem như tín hiệu cho việc hợp tác lần này.

Đỗ Hoàng Long được nhạc sĩ Hoài Sa dìu dắt từ sớm và từng tham gia nhiều dự án lớn. Lần này, anh đưa chủ đề “từ bóng tối xã hội đến ánh sáng nội tâm” vào album gồm 8 ca khúc, nhấn mạnh hành trình từ nỗi tổn thương đến sự chữa lành.

Nhạc sĩ Gen Z là thành viên của ban nhạc Hoài Sa, đủ khả năng mời nghệ sĩ như Hà Trần, Tùng Dương, Thùy Chi, Khánh Linh, Nguyễn Trần Trung Quân, Đông Hùng... góp giọng trong album.

“Âm nhạc không thể thay đổi xã hội, nhưng có thể lay động và chữa lành từng con người. Tôi muốn viết về những điều ai cũng từng cảm nhận nhưng ít người dám nói ra”, Hoàng Long chia sẻ.

Nhạc sĩ sinh năm 2000 nói anh không chạy theo thị hiếu. Album tập trung vào cấu trúc và thông điệp, kết hợp nhiều thể loại như pop, alternative, R&B và electronic. Nam nhạc sĩ tự nhận là lớp nhạc sĩ kế thừa, muốn mang tư duy người trẻ đưa âm nhạc thành không gian đối thoại, nơi các thế hệ nghệ sĩ cùng gặp nhau.

Ngoài Hà Trần và Tùng Dương, album có sự tham gia của Thùy Chi, Khánh Linh, Nguyễn Trần Trung Quân, Đông Hùng, cùng ê-kíp sản xuất quy tụ nhiều tên tuổi kỳ cựu như Hoài Sa, Quân Nguyễn và Nguyễn Hoàng Duy. Phần hình ảnh do đạo diễn Vũ Hồng Thắng đảm nhiệm, mang tới sự hòa quyện giữa âm thanh và thị giác.