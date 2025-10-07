Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ của Bộ Văn hóa

Gia Linh
TPO - Tại Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao 6 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức sáng 7/10, tại trụ sở Bộ (51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Buổi lễ do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm chủ trì.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao 6 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Cụ thể, ông Đinh Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại - sẽ giữ chức Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành. Trưởng phòng châu Á - Thái Bình Dương (Cục Hợp tác quốc tế) Âu Việt Hưng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.

559106149-122133355652936185-6658459532029407804-n-7869.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao 6 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

Ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng phòng Hạ tầng số và An toàn thông tin (Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ Quốc Nguyễn Minh Sơn được điều động giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cũng trong dịp này, ông Nguyễn Quang Hưng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn bảo tồn di tích (Viện Bảo tồn di tích) - được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích. Trưởng đoàn Múa, Tạp kỹ (Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam) Nguyễn Thị Thùy giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

bo-nhiem-2-1759822959719784026913.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm giao nhiệm vụ cho các cán bộ mới được bổ nhiệm. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ VHTTDL.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phan Tâm chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo tại các đơn vị. Lãnh đạo Bộ VHTTDL khẳng định đây là sự ghi nhận của tập thể lãnh đạo Bộ với sự rèn luyện, cống hiến không ngừng nghỉ của các cán bộ trong thời gian qua. Đây cũng là sự kỳ vọng của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị vào sự nỗ lực và đóng góp của các cán bộ mới được bổ nhiệm trong thời gian tới.

Theo đó, 6 cán bộ vừa được bổ nhiệm ở các lĩnh vực như xuất bản, in, phát hành, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số, bảo tồn di tích... đều là những lĩnh vực rất quan trọng của Bộ VHTTDL cũng như của toàn ngành. Vì vậy, trên cương vị mới, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị các cán bộ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, cống hiến cho sự phát triển của đơn vị cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của Bộ VHTTDL.

Tại buổi lễ, các cán bộ mới được bổ nhiệm khẳng định sẽ nỗ lực, rèn luyện và đoàn kết cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gia Linh
