Hai thế hệ tướng lĩnh Việt Nam

TPO - Tại buổi tạo đàm giới thiệu bộ sách "Gia đình tướng Thanh - tướng Vịnh", các khách mời lần đầu hé lộ về hành trình hoàn thành cuốn sách "Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh" - tâm nguyện còn dang dở của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội lần thứ 5 - năm 2025, nhà sách đã tổ chức cuộc tọa đàm giới thiệu bộ sách Gia đình tướng Thanh - tướng Vịnh với chủ đề Hai thế hệ tướng lĩnh - một dòng chảy lịch sử. Dịp này, các diễn giả tập trung bàn thảo về hành trình cống hiến cho đất nước của cha con Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Bộ sách Gia đình tướng Thanh - tướng Vịnh ấn hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bộ sách gồm 4 cuốn: Hành trình vì Hòa bình, Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Thanh: Những góc nhìn từ hậu thế, Những cánh thư ra Bắc vào Nam.

Bộ 4 cuốn sách Gia đình tướng Thanh - tướng Vịnh được phát hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2025.

Trong đó, Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được coi là tâm huyết của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Đây cũng là tác phẩm cuối cùng của Thượng tướng. Ông đã thực hiện cuốn sách này cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhưng không kịp ra mắt.

"Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm cuốn sách này để kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Cuốn sách này ban đầu được đặt tên 110 câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Cuốn sách có tên rất hay, thể hiện cảm xúc của người con dành cho cha, nhưng sức khỏe không cho phép ông hoàn tất tác phẩm này. Tôi cho rằng cuốn sách là khát vọng lớn lao nhất của ông. Sau khi ông qua đời khoảng 1-2 tuần, tôi nhận được đề nghị cùng thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - hoàn thiện cuốn sách còn dang dở", nhà thơ Trần Hữu Việt chia sẻ tại tọa đàm.

Nhà thơ Hữu Việt chia sẻ về quá trình hoàn thành cuốn sách Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - tâm huyết cuối cùng của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Nhà thơ Trần Hữu Việt cho biết thêm, thời điểm nhận được đề nghị hoàn thành cuốn sách là cuối năm, ai cũng bận nhưng không ai từ chối. Với họ, việc hoàn thành, xuất bản cuốn sách là cách để cùng nhau thực hiện tâm nguyện còn dang dở của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

"Trước đó, cuốn sách này đã được Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chỉ đạo, định hướng cho một đội ngũ rất giỏi cùng tham gia sưu tầm. Thượng tướng đã định hướng rõ tư tưởng chủ đạo của cuốn sách - từ việc chọn câu chuyện, cách kể, đến việc giải mật các tư liệu... Công việc của tôi khi ấy chỉ là tìm cách giúp cuốn sách đến với độc giả một cách gần gũi, dễ tiếp cận nhất - làm sao để cuốn sách truyền tải được trọn vẹn tinh thần, cảm hứng và tư tưởng của tướng Vịnh", nhà thơ Trần Hữu Việt nói.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (thời thơ ấu) và người cha của mình là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Khi bắt đầu thực hiện cuốn sách này, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từng chia sẻ: “Trước đó, đã có không ít cuốn sách viết về chân dung và tư tưởng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhưng bản thân tôi luôn có tâm niệm phải làm một cuốn sách, trong đó nội dung sẽ bao gồm những câu chuyện và những bức ảnh, gắn liền với cuộc đời của ba tôi và những người thân bên cạnh ông. Cuốn sách này không nhằm tô vẽ hình ảnh của ông, mà được làm ra với mong muốn độc giả, đặc biệt là những bạn trẻ, có thêm một góc nhìn khác, chân thực và gần gũi hơn về những con người thuộc thời đại Hồ Chí Minh”.

Sau khi các tác giả khác bàn thảo về cuốn sách, họ quyết định kể lại theo trình tự thời gian, từ khi ông sinh ra, tuổi thơ cho đến khi bước chân vào con đường cách mạng, rồi trở thành vị Đại tướng của nhân dân.

Với kết cấu 10 phần, mỗi câu chuyện trong Những câu chuyện về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một lát cắt nhỏ nhưng giàu sức gợi, tôn vinh nhân cách, tấm gương lãnh đạo và tình yêu thương dành cho nhân dân, chiến sĩ của Đại tướng.

Văn phong kể chuyện dung dị, dễ tiếp cận, cùng phụ lục hình ảnh quý hiếm càng làm nổi bật tính chân thực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cuộc tọa đàm cũng làm nổi bật chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - hai thế hệ cha và con, hai thế hệ tướng lĩnh, được đặt cạnh nhau trong một chỉnh thể. Một người gắn bó với những năm tháng kháng chiến ác liệt, để lại tấm gương của một vị tướng “gan góc, kiên trung, gần dân, vì dân", một người tiếp nối sự nghiệp ấy trong bối cảnh mới, góp phần đưa Việt Nam tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Các diễn giả chia sẻ về điểm gặp gỡ, tiếp nối của cặp cha con thuộc hai thế hệ tướng lĩnh Việt Nam.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - nguyên Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - cho rằng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là “kiến trúc sư trưởng” của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. "Quyết đoán và bản lĩnh, ông đã đưa quân đội bước vào thời kỳ mới, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng những biện pháp hòa bình trong thời bình”, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng nêu.

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đều cho rằng điểm gặp gỡ giữa hai thế hệ chính là tư duy chiến lược gắn với nhân dân. Nếu Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khởi xướng phong trào “Gió Đại Phong”, xây dựng hợp tác xã làm hậu phương vững chắc, thì Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kế thừa nguyên tắc “chiến tranh nhân dân” khi đưa lực lượng gìn giữ hòa bình ra thế giới. Trong mọi hoàn cảnh, cả hai đều đặt nhân dân làm gốc, từ nông dân vùng quê nghèo đến người dân Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi.

Một phẩm chất chung được nhà báo Lương Bích Ngọc nhận thấy ở cả hai vị tướng là biết lắng nghe, tôn trọng và đồng hành cùng nhân dân. "Ở Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đó là sự gắn bó với nông dân, còn ở Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, đó là sự lắng nghe từ đồng đội, nhà báo, trí thức, để cùng lan tỏa thông điệp hòa bình”, nhà báo Lương Bích Ngọc nêu.