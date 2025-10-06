Tình trạng NSND Trần Hiếu

TPO - NSND Trần Hiếu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng, sau đó chuyển sang điều trị suy thận ở một bệnh viện khác. Hôm 3/10, ông được xuất hiện, tinh thần lạc quan hơn.

Cuối tháng 9, NSND Trần Hiếu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng ở hàm. Sau đó, ông chuyển sang viện Lão khoa trung ương chữa suy thận. Hôm 3/10, nghệ sĩ được xuất viện.

Theo NSND Đỗ Quốc Hưng - học trò của ông - sức khỏe NSND Trần Hiếu tạm ổn định, ăn uống tốt hơn. Gia đình cho biết ông ăn được ít cơm, tinh thần lạc quan dù còn đau nhiều. "Cháu ruột của ông thuê người có chuyên môn y tế về chăm sóc. Tôi cùng người đó chăm chút cho ông chuyện ăn uống, thuốc thang", bà Minh Ngà - vợ NSND Trần Hiếu - chia sẻ.

NSND Quốc Hưng đến thăm NSND Trần Hiếu tại nhà.

Những năm qua, căn bệnh ung thư khiến sức khỏe NSND Trần Hiếu sa sút. Ông bị di căn xương, mưng mủ, áp xe ở hàm. NSND Trần Hiếu còn mắc tiểu đường, suy thận nặng. Thời gian tới, ông phải chỉnh răng do hàm bị xô lệch.

Năm 2020, vợ chồng NSND Trần Hiếu chuyển ra Hà Nội sống. Cuối năm 2020, NSND Trần Hiếu bị tai nạn giao thông khi đi xe từ nhà riêng ở phố Giảng Võ ra Xã Đàn (Hà Nội). Vụ tai nạn khiến ông yếu đi nhiều.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông về làm ca sĩ tại Nhà hát ca múa nhạc trung ương.

NSND Trần Hiếu tại Bệnh viện lão khoa trung ương, hôm 1/10.

NSND Trần Hiếu nổi tiếng với các ca khúc như Con voi, Hò kéo pháo, Lãnh tụ ca, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính. NSND Trần Hiếu là thầy giáo của nhiều nghệ sĩ tài danh như NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn.

Nghệ sĩ Trần Hiếu được Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp biểu diễn âm nhạc cuối năm 2024.