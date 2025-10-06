Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Tình trạng NSND Trần Hiếu

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - NSND Trần Hiếu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng, sau đó chuyển sang điều trị suy thận ở một bệnh viện khác. Hôm 3/10, ông được xuất hiện, tinh thần lạc quan hơn.

Cuối tháng 9, NSND Trần Hiếu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng ở hàm. Sau đó, ông chuyển sang viện Lão khoa trung ương chữa suy thận. Hôm 3/10, nghệ sĩ được xuất viện.

Theo NSND Đỗ Quốc Hưng - học trò của ông - sức khỏe NSND Trần Hiếu tạm ổn định, ăn uống tốt hơn. Gia đình cho biết ông ăn được ít cơm, tinh thần lạc quan dù còn đau nhiều. "Cháu ruột của ông thuê người có chuyên môn y tế về chăm sóc. Tôi cùng người đó chăm chút cho ông chuyện ăn uống, thuốc thang", bà Minh Ngà - vợ NSND Trần Hiếu - chia sẻ.

557743053-24410770431939212-2561201617135246155-n.jpg
NSND Quốc Hưng đến thăm NSND Trần Hiếu tại nhà.

Những năm qua, căn bệnh ung thư khiến sức khỏe NSND Trần Hiếu sa sút. Ông bị di căn xương, mưng mủ, áp xe ở hàm. NSND Trần Hiếu còn mắc tiểu đường, suy thận nặng. Thời gian tới, ông phải chỉnh răng do hàm bị xô lệch.

Năm 2020, vợ chồng NSND Trần Hiếu chuyển ra Hà Nội sống. Cuối năm 2020, NSND Trần Hiếu bị tai nạn giao thông khi đi xe từ nhà riêng ở phố Giảng Võ ra Xã Đàn (Hà Nội). Vụ tai nạn khiến ông yếu đi nhiều.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông về làm ca sĩ tại Nhà hát ca múa nhạc trung ương.

111-1908.jpg
NSND Trần Hiếu tại Bệnh viện lão khoa trung ương, hôm 1/10.

NSND Trần Hiếu nổi tiếng với các ca khúc như Con voi, Hò kéo pháo, Lãnh tụ ca, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính. NSND Trần Hiếu là thầy giáo của nhiều nghệ sĩ tài danh như NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn.

Nghệ sĩ Trần Hiếu được Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp biểu diễn âm nhạc cuối năm 2024.

Ngọc Ánh
#NSND Trần Hiếu #ung thư di căn #sức khỏe nghệ sĩ #điều trị ung thư #bệnh lý xương #bệnh suy thận #nghệ sĩ Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục