Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Hai công ty phim bị cấm hoạt động tại Việt Nam

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về điện ảnh tại Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị 2 công ty tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

Liên quan phim Hãy để tôi toả sáng có hình ảnh chứa bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp, Cục Điện ảnh đã gửi văn bản đến công ty Tencent Holdings Limited và Image Future Investment (HK) Limited về việc tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi phổ biến phim trên không gian mạng.

Trên cơ sở công văn của Image Future Investment (HK) Limited cập nhật về hoạt động tuân thủ Luật Điện ảnh và kế hoạch mới của Tencent, đồng thời báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi toả sáng, Cục Điện ảnh khẳng định tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng hoặc được cấp giấy phép phân loại phim/quyết định phát sóng.

jsgf.jpg
Hãy để tôi tỏa sáng có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm điều 9, Luật Điện ảnh 2022.

Đến nay, Cục Điện ảnh chưa nhận được hồ sơ của công ty Tencent Holdings Limited hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào (bao gồm Image Future Investment (HK) Limited).

Vì vậy, để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về điện ảnh tại Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị các công ty nêu trên tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

Cục Điện ảnh cũng yêu cầu thực hiện báo cáo, giải trình và cung cấp thông tin về hoạt động cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, bao gồm báo cáo về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, quan hệ pháp lý giữa Tencent Holdings Limited và Image Future Investment (HK) Limited và kế hoạch cụ thể về việc xin công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam.

Cục Điện ảnh đề nghị 2 công ty gửi văn bản báo cáo, giải trình chi tiết và xác nhận việc tạm dừng phổ biến phim về Cục Điện ảnh trước 12h ngày 6/10. Cục Điện ảnh cũng đề nghị công ty tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam nhằm bảo đảm môi trường phát hành, phổ biến phim lành mạnh, đúng pháp luật.

Ngọc Ánh
#phim Việt Nam #Cục Điện ảnh #Tencent #Image Future #đường lưỡi bò #pháp luật điện ảnh #phổ biến phim

Xem thêm

Cùng chuyên mục