4 công ty giải trình vụ phát hành bộ phim có đường lưỡi bò tại Việt Nam

TPO - Theo báo cáo của 4 đơn vị phát hành, phổ biến phim, bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp hiện không còn được phổ biến trên các nền tảng phổ biến phim trực tuyến tại Việt Nam. Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Điện ảnh vừa có văn bản gửi cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng.

Trước đó, Cục Điện ảnh tiếp nhận thông tin phản ánh bộ phim do Trung Quốc sản xuất, được phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam, trong đó có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh 2022.

Ngay sau đó, Cục Điện ảnh ban hành công văn các công ty báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến bộ phim nêu trên.

Hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện ở trong bộ phim vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam khiến khán giả bức xúc.

Đến 16h40 chiều 3/10, Cục Điện ảnh cho biết đã nhận được báo cáo, giải trình của 4 công ty. Theo báo cáo, phim Hãy để tôi tỏa sáng hiện tại không còn được phổ biến trên các nền tảng phổ biến phim trực tuyến tại Việt Nam. Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 3/10, nền tảng FPT Play khẳng định đã gỡ vĩnh viễn toàn bộ nội dung phim khỏi hệ thống dù chưa lên sóng tập 16 - chứa hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia. Phim được phát sóng song song với Trung Quốc, các đơn vị mua bản quyền nhận dữ liệu từng tập.

Tại tập phim thứ 16, hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam xuất hiện khiến khán giả Việt Nam bức xúc. Hàng loạt trang mạng xã hội chuyên đưa tin về phim ảnh, showbiz Trung Quốc tuyên bố ngừng hoàn toàn việc chia sẻ thông tin về phim Hãy để tôi tỏa sáng. Một số trang do người hâm mộ diễn viên lập ra để quảng bá, giới thiệu phim cũng đồng loạt đổi tên.