Văn hóa

Google News

Tác giả Đài tưởng niệm Bắc Sơn ở quảng trường Ba Đình qua đời

Ngọc Ánh
TPO - Kiến trúc sư Lê Đình Hiệp qua đời hôm 6/10, hưởng thọ 84 tuổi. Ông ghi dấu ấn với nhiều không gian văn hóa tưởng niệm nổi tiếng ở Việt Nam, trong đó có Đài tưởng niệm Bắc Sơn ở quảng trường Ba Đình.

Theo thông tin từ gia đình, kiến trúc sư Lê Đình Hiệp - người thiết kế Đài tưởng niệm Bắc Sơn ở Quảng trường Ba Đình - đã qua đời hôm 6/10, hưởng thọ 84 tuổi. Lễ viếng của ông được tổ chức lúc 7h30 sáng 9/10, tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

22a12058-5.jpg
Chân dung kiến trúc sư Lê Đình Hiệp.

Kiến trúc sư Lê Đình Hiệp sinh năm 1942 tại Thanh Hóa. Ông tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1966 và được giữ lại trường công tác. Từ năm 1977-1983, ông giảng dạy tại Đại học Kỹ thuật quân sự, sau đó tham gia Trung tâm tu bổ di tích, phụ trách thi công nội thất Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của ông là Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc đặt tại Quảng trường Ba Đình (Đài tưởng niệm Bắc Sơn). Đây là công trình đầu tiên mang lại cho ông vinh quang trong nghề, với Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, giải thưởng quốc gia về kiến trúc.

Năm 1992, một nhà điêu khắc đến nhờ ông Hiệp vẽ giúp phần kiến trúc cho một phương án dự thi, đó chính là cuộc thi thiết kế Đài tưởng niệm liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Sau khi làm xong cho nhà điêu khắc, ông ngồi nghỉ, tiện tay cầm bút phác thảo ý tưởng vừa xuất hiện. Học trò reo lên khi thấy bản vẽ, mấy thầy trò lập tức triển khai vẽ và làm mô hình rồi nộp bài thi.

Phương án của kiến trúc sư Lê Đình Hiệp chỉ đạt giải nhì, nhưng khi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tham dự buổi triển lãm lại quyết định chọn phương án của ông để triển khai xây dựng.

6cfdaeec-tuong-dai-bac-son-7.jpg
Đài tưởng niệm Bắc Sơn cao hơn 12 m, nằm trong khuôn viên rộng 12.000 m2.

Ngày 7/4/1993, công trình khởi công xây dựng. Hơn một năm sau, vào đúng ngày kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài tưởng niệm Bắc Sơn trên khu vực Quảng trường Ba Đình khánh thành. Tác giả sử dụng chất liệu vàng để dát vào các mặt đài bốn mái nhà. Chiếc lư được đặt chính giữa đài tưởng niệm, làm nên mối tương giao giữa người đang sống và người đã khuất, nổi bật thông điệp tinh thần kết nối âm dương.

Kiến trúc sư Lê Đình Hiệp từng khẳng định Đài tưởng niệm Bắc Sơn là cuộc lao động nhọc nhằn nhất mà ông trải qua. "Việc thì lớn, nhiều loại việc mà tôi và anh em cộng sự lúc đó đều chưa từng làm", ông chia sẻ.

Ngoài ra, ông Lê Đình Hiệp ghi dấu ấn với nhiều không gian văn hóa tưởng niệm nổi tiếng ở Việt Nam như Đài tưởng niệm tỉnh Tuyên Quang, Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang, Nghĩa trang liệt sĩ Móng Cái, Đài tưởng niệm Núi Nhạn, Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh, Đền thờ Bác Hồ ở Pác Bó, Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

