Tiền Phong

Văn hóa

Google News

Thủ phủ cam Cao Phong

Viết Hà

TPO - Những ngày cuối thu, thủ phủ cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) như khoác lên mình chiếc áo vàng óng ả. Nắng hanh hao trên những triền đồi, khiến vườn cam đang độ chín rộ trở nên rực rỡ.

tp-1.jpg
Dọc theo trục trung tâm xã Cao Phong, các vườn cam đang “thắp lửa”. Những chùm quả căng mọng, giấu mình dưới tán lá xanh mướt, nghiêng mình sát mặt đất như mời gọi.
a4-3797.jpg
tp-16.jpg
Dự kiến vụ mùa năm nay toàn vùng cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn tấn trái cây chất lượng cao, kết tinh từ thổ nhưỡng đặc hữu Tây Bắc và sự chăm sóc tỉ mỉ của người dân.
tp-8.jpg
tp-17.jpg
Trong vườn cam chín rộ, ông Lưu Thanh Tân, một hộ trồng cam lâu năm cho biết nhờ kiên trì đầu tư và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn, cam Cao Phong đang ngày càng được thị trường ưa chuộng. “Làm ra đến đâu, thương lái đặt hàng đến đó. Năm nay thời tiết đẹp, hai tháng gần đây ít mưa, ngày nắng - đêm sương, giúp quả chín chậm và giữ được độ ngọt tự nhiên”, ông Tân nói.
tp-15.jpg
tp-12.jpg
tp-7.jpg
tp-9.jpg
Cầm trên tay những trái cam nặng trịch, mọng nước, người ta dễ cảm nhận được thành quả của bao ngày lao động miệt mài. Vị cam Cao Phong vốn nổi tiếng thanh mát, ngọt dịu, tép mỏng và hương thơm đặc trưng. Chính sự kết hợp hài hòa giữa khí hậu, thổ nhưỡng và kinh nghiệm canh tác đã tạo nên sản phẩm khó nơi nào có được.
a1-8221.jpg
Diện tích cam Cao Phong khoảng 1.800 héc-ta, năng suất bình quân 17-18 tấn mỗi héc-ta. Hai giống chính là Cam Đường Canh và Cam Lòng Vàng. Trên thị trường, giá bán được ghi nhận khá ổn định: Đường Canh dao động 20.000-30.000 đồng/kg, Lòng Vàng 15.000-17.000 đồng/kg. Mức giá này phản ánh đúng chất lượng và uy tín của sản phẩm, đồng thời tạo nên nguồn thu quan trọng cho hàng nghìn hộ nông dân.
a2-2823.jpg
a3-2759.jpg
Không chỉ dừng lại ở việc bán quả tươi, người dân Cao Phong đang tích cực chuyển hướng sang phát triển du lịch nông nghiệp. Các mô hình tham quan, trải nghiệm tại vườn được nghiên cứu triển khai, nhằm gia tăng giá trị dịch vụ, kết nối trực tiếp với người tiêu dùng và giới thiệu hình ảnh trái cam quê hương đến du khách trong và ngoài tỉnh. “Cam chín là mùa bận rộn nhất. Nhiều đoàn khách đến tham quan, cắt cam, thưởng thức ngay tại vườn. Đây là cơ hội để quảng bá và nâng tầm sản phẩm bản địa,” chị Lương Quỳnh Anh - chủ vườn cam rộng 3 héc-ta cho biết.
tp-4.jpg
Sự hồi sinh mạnh mẽ của vùng cam Cao Phong trong những năm gần đây cho thấy nông sản chủ lực của huyện vẫn giữ vững vị thế. Thị trường tiêu thụ thuận lợi, chất lượng được đánh giá cao đã giúp ngành cam vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục bảo đảm nguồn thu ổn định cho người dân. Mùa cam năm nay kéo dài từ tháng 11 đến hết tháng 4 năm sau, hứa hẹn nhiều tín hiệu tích cực.
tp-3.jpg
Để bảo vệ thương hiệu và tránh tình trạng trà trộn hàng kém chất lượng, chính quyền địa phương và các hợp tác xã khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm tại hệ thống phân phối uy tín hoặc đặt mua trực tiếp từ nhà vườn. Chính quyền địa phương khuyến khích các cơ sở làm bao bì, nhãn mác rõ ràng, tem truy xuất nguồn gốc điện tử và logo chỉ dẫn địa lý Cam Cao Phong để giúp người tiêu dùng nhận diện chuẩn sản phẩm.

Chị Hoàng Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Phong chia sẻ, cam Cao Phong không chỉ là nông sản đặc trưng, mà từng bước trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách. Mỗi mùa cam chín, hàng nghìn người từ khắp nơi tìm về để trải nghiệm không khí rộn ràng của vùng trù phú. Nhằm quảng bá sâu rộng hơn, xã chuẩn bị tổ chức Lễ hội Cam Cao Phong 2025 vào trung tuần tháng 11. Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao thương, kết nối thị trường và khẳng định thương hiệu cam Cao Phong trên bản đồ nông sản chất lượng cao của cả nước.

Viết Hà
#cam Cao Phong #mùa thu #nông nghiệp #du lịch #trái cây #tỉnh Phú Thọ #Lễ hội Cam Cao Phong

