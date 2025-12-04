Thủ phủ cam Cao Phong

Chị Hoàng Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Phong chia sẻ, cam Cao Phong không chỉ là nông sản đặc trưng, mà từng bước trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách. Mỗi mùa cam chín, hàng nghìn người từ khắp nơi tìm về để trải nghiệm không khí rộn ràng của vùng trù phú. Nhằm quảng bá sâu rộng hơn, xã chuẩn bị tổ chức Lễ hội Cam Cao Phong 2025 vào trung tuần tháng 11. Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao thương, kết nối thị trường và khẳng định thương hiệu cam Cao Phong trên bản đồ nông sản chất lượng cao của cả nước.