Văn hóa

Vinh danh 9 tác giả nước ngoài tại cuộc thi 'Thơ ca và nguồn cội'

Gia Linh
TPO - Cuộc thi Thơ ca và Nguồn cội đã vinh danh 40 tác giả xuất sắc, trong đó có 9 nhà thơ quốc tế nhận Giải Cống hiến, khẳng định sức lan tỏa của phong trào thơ ca từ làng quê Việt Nam ra thế giới.

Lễ trao giải cuộc thi Thơ ca và nguồn cội được tổ chức ngày 14/12 tại Hà Nội. Tại đây, đã có 40 tác giả xuất sắc được vinh danh với 3 giải A, 7 giải B, 16 giải C, cùng các giải Đặc biệt, giải Cống hiến.

Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 với tên gọi Hội thơ làng Chùa - một hội thơ đặc biệt, nằm trong một ngôi làng có truyền thống yêu thơ và làm thơ từ lâu đời. Từ phong trào yêu thơ của một ngôi làng ngoại thành Hà Nội, phạm vi của cuộc thi đã lan tỏa ra thế giới.

3-5850.jpg
9 nhà thơ quốc tế được trao Giải Cống hiến của cuộc thi Thơ ca và nguồn cội.

Đây cũng là lý do ban tổ chức cuộc thi quyết định trao Giải Cống hiến cho các nhà thơ nước ngoài. Tại lễ trao giải có 9 nhà thơ được trao Giải Cống hiến, bao gồm: Fernando Rendón (Colombia), Bruce Weigl (Mỹ), Murad Sudani (Palestine), Hilda Twongeirwe (Uganda), Julio Pavanetti (Tây Ban Nha), Marius Chelaru (Romania), các nhà thơ Đài Loan (Trung Quốc): Chung Wi-Vu, Chen Minh-Jen, Chen Cheng-Hsiung.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho rằng chủ đề của cuộc thi đã thực sự chạm đến trái tim của những người viết. Bởi ai cũng có quyền và mong muốn được bày tỏ tình yêu với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình, với nền văn hóa của họ.

z7325491576757-b17f9c52cc656e5c1ed7b492b00a59a9-4459.jpg
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Khiếu Minh.

"Mỗi chùm thơ dự thi là giọng nói riêng biệt, ngập tràn hình ảnh và cảm xúc vang lên về mảnh đất và những người yêu thương của tác giả. Cho dù mảnh đất và những con người hiện ra trong những bài thơ là những vùng đất xa xôi và xa lạ... thì tất cả đều chứa đựng vẻ đẹp và sự thiêng liêng của đời sống thế gian", ông Thiều bày tỏ.

Ông Thiều nói thêm, đây là cuộc thi thơ của người Việt Nam, nhưng đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các nhà thơ quốc tế. "Họ khao khát được đến Việt Nam trong ngày tổng kết cuộc thi thơ, dù được giải hay không. Họ muốn đặt chân đến Việt Nam, để có thể cảm nhận sâu sắc hơn về nền văn hóa Việt Nam từ một làng quê", ông cho biết.

5.jpg
6.jpg
7.jpg
db.jpg
40 tác giả xuất sắc được vinh danh tại lễ trao giải cuộc thi Thơ ca và nguồn cội.

Ông Ngô Mạnh Cường, Chủ tịch Hội thơ Làng Chùa, Trưởng ban tổ chức cuộc thi tự hào cho rằng mỗi người sáng tác ra những câu thơ có thể gọi là những người gieo hạt. Đó là những hạt giống của tâm hồn đẹp đẽ được gọi là thơ ca. Những hạt giống ấy được gieo xuống cánh đồng cuộc đời để rồi mọi người lại gặt được một mùa nhân ái.

Trong 6 tháng phát động (từ 2-8/2025), Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.500 bài thơ của hơn 500 tác giả trong và ngoài nước. Đáng chú ý, tất cả các bài thơ dự thi đều được đăng công khai ở trang Facebook cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, để độc giả và các thành viên trong ban giám khảo đánh giá, thẩm định. Việc này đã tạo được một không gian tương tác trực tiếp, giúp thơ ca đến gần hơn với độc giả.

Dịp này, Ban tổ chức cuộc thi đã ra mắt tập thơ Người gieo hạt (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) dày hơn 600 trang, chọn lọc và tập hợp hơn 500 tác phẩm của hơn 250 tác giả dự thi ở Việt Nam và nước ngoài.

Gia Linh
#Thơ ca và nguồn cội #tác giả quốc tế #giải thưởng thơ #cuộc thi thơ #văn hóa Việt Nam #quốc tế #thơ ca #phong trào

