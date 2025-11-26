Cây cam mở lối thoát nghèo cho người dân miền núi Hà Tĩnh

TPO - Từ những khu đồi trọc bị bỏ hoang, nhiều năm trở lại đây, các xã miền núi ở Hà Tĩnh đã chuyển đổi sang trồng cam bù, cam chanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ trồng cam đã giúp người dân địa phương tăng thu nhập, ổn định sinh kế và mở ra hướng phát triển bền vững.

Từ khi mạnh dạn chuyển đổi mô hình từ trồng keo tràm sang trồng cam, gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết (50 tuổi, xã Kim Hoa) đã có nguồn thu nhập ổn định hàng năm. Trung bình mỗi năm, vườn cam mang lại cho gia đình bà hàng chục triệu đồng, trở thành nguồn thu chính giúp cải thiện đời sống.

Trước đây, gia đình bà Tuyết chỉ trồng vài chục gốc cam bù trong vườn để bán vào dịp Tết, chủ yếu phục vụ nhu cầu nhỏ lẻ. Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát và nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt của cây cam bù cũng như đầu ra sản phẩm thuận lợi, bà Tuyết quyết định mạnh dạn chuyển đổi. Gia đình đã cải tạo toàn bộ diện tích 500 m² đất trồng keo để đầu tư trồng cam theo hướng bài bản, áp dụng kỹ thuật chăm sóc mới.

Đến nay, sau 4 năm, vườn cam của bà Tuyết đã bước vào giai đoạn cho thu hoạch ổn định. Mỗi vụ cam không chỉ giúp tăng thu nhập đáng kể mà còn tạo động lực để gia đình tiếp tục mở rộng diện tích, cải thiện quy trình canh tác và hướng đến sản xuất bền vững. “Cam ở vùng này trồng thu hoạch bán vào cuối năm và dịp Tết nên rất được giá. Giờ trong vùng này nhà nào cũng trồng cam phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập ổn định, cho con cái ăn học. Vụ cam Tết năm nay nếu thời tiết thuận lợi, ước tính đạt khoảng 100 triệu đồng”, bà Tuyết nói.

Nhờ trồng cam, nhiều hộ dân Hà Tĩnh vươn lên thoát nghèo.

Cam bù từ lâu đã trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng miền núi Hà Tĩnh. Loại quả này không chỉ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đặc trưng của vùng đồi núi mà còn gắn bó với đời sống và sinh kế của người dân nơi đây qua nhiều thế hệ. Nhờ hương vị thơm ngon, vỏ dày, tép cam mọng nước, cam bù ngày càng được thị trường ưa chuộng.

Mỗi năm, vào chính vụ cam bù, không khí tại các xã miền núi trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Thương lái từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước tìm đến tận vườn để thu mua, giúp người dân không phải lo đầu ra cho sản phẩm. Giá cam bù tại vườn dao động từ 40.000–50.000 đồng/kg và vào những năm được mùa được giá, có thời điểm tăng lên đến 80.000 đồng/kg.

Khu vực đồi núi được người dân chuyển đổi trồng cam mang lại nguồn thu lớn.

Những ngày này, gia đình ông Ngô Xuân Linh (xã Kim Hoa) đang tất bật chăm sóc vườn cam để chuẩn bị cho vụ thu hoạch phục vụ thị trường. Hiện ông Linh sở hữu hơn 2.000 gốc cam, mỗi năm cho sản lượng trên 20 tấn. Nhờ nguồn thu lớn và ổn định từ cây cam, gia đình ông đã vươn lên khá giả, trở thành một trong những hộ sản xuất giỏi của địa phương. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Linh còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động trong xã, giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Với kinh nghiệm hơn chục năm gắn bó với cây cam, ông Linh được xem là “người truyền lửa” cho nhiều hộ dân muốn thay đổi tư duy sản xuất. Ông sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật chăm sóc, cách phòng trừ sâu bệnh, quy trình bón phân hợp lý cũng như kinh nghiệm chọn giống và tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhờ những hướng dẫn tận tình, nhiều hộ dân trong vùng đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, phát triển vườn cam theo hướng hàng hóa.

Nhờ trồng cam nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu.

Theo ông Linh, phát triển cam bền vững không chỉ dừng lại ở việc mở rộng diện tích mà còn phải chú trọng chất lượng, an toàn và xây dựng thương hiệu. Khi người dân làm chủ được kỹ thuật, áp dụng quy trình sản xuất sạch và biết liên kết tiêu thụ, cây cam sẽ tiếp tục trở thành hướng đi mới để nâng cao thu nhập, giảm nghèo và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển lâu dài.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo xã Kim Hoa cho biết, sự phát triển mạnh của cây cam bù trong những năm gần đây đã mở ra hướng đi mới trong công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương. Nhiều hộ gia đình nhờ chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng cam bù đã có nguồn thu khá, xây dựng được nhà cửa kiên cố, đầu tư cho con cái học hành và thoát nghèo một cách bền vững.

Chính quyền địa phương nhận định, trong tương lai, xã Kim Hoa sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng cam để hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế miền núi.