Kỳ vọng giảm nghèo bền vững từ cây tỏi Sanuki ở vùng biên xứ Nghệ

TPO - Với sự hỗ trợ máy móc thiết bị hiện đại và hướng dẫn kỹ thuật trồng, dự án trồng tỏi Sanuki được kỳ vọng sẽ là một mô hình giúp giảm nghèo bền vững cho người dân vùng biên giới Na Ngoi.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa phối hợp với Hợp tác xã Farmers’ Co-op (Nhật Bản) tổ chức lễ bàn giao thiết bị nông nghiệp và chuyển giao kỹ thuật trồng tỏi Sanuki cho gần 30 hộ dân xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An).

Đây là hoạt động nằm trong Dự án “Phát triển chuỗi giá trị tỏi Sanuki tại Nghệ An”, giai đoạn 2023-2026, trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chính phủ Nhật Bản hướng tới mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Đoàn công tác JICA Nhật Bản trao đổi về mô hình dự án trồng tỏi Sanuki với các hộ dân đăng ký ở xã Na Ngoi (Nghệ An).

Tại buổi lễ, JICA đã bàn giao cho xã Na Ngoi hệ thống tưới tiêu, máy cày, thiết bị bảo quản giống và nhiều dụng cụ sản xuất hiện đại, giúp người dân tiếp cận quy trình canh tác hiện đại, tiên tiến. Song song với đó, các chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn bà con từng công đoạn từ làm đất, trồng, chăm sóc… đảm bảo mô hình được vận hành hiệu quả và bền vững.

Ông Tạ Quang Sáng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cho biết: Giống tỏi Sanuki nổi tiếng của vùng Kagawa (Nhật Bản). Loại tỏi này có củ to, tép đều, hương thơm nhẹ, vị cay dịu và giàu dưỡng chất. Với giá trị dinh dưỡng vượt trội, tỏi trắng Nhật có giá bán cao gấp nhiều lần so với tỏi thông thường. Khi đưa vào canh tác tại Na Ngoi, giống cây này không chỉ giúp đa dạng hóa nông sản vùng cao, mà còn tạo cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân biên giới.

Nhiều máy móc thiết bị hiện đại được JICA bàn giao để triển khai dự án trồng tỏi Sanuki tại xã Na Ngoi.

Theo đánh giá của JICA, khí hậu mát mẻ, đất đai sạch và nguồn nước tự nhiên ở Na Ngoi là điều kiện lý tưởng để phát triển tỏi Sanuki. Trước đây, mô hình đã trồng thử nghiệm và thành công, nay tiếp tục được triển khai. Nếu thành công, sản phẩm tỏi trắng Nghệ An có thể được chứng nhận xuất khẩu hoặc phục vụ thị trường trong nước với phân khúc cao cấp, nâng giá trị nông sản vùng cao.

Đối với người dân xã Na Ngoi, nơi phần lớn thu nhập vẫn phụ thuộc vào nương rẫy, dự án JICA mang lại ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ được hỗ trợ giống, thiết bị và kỹ thuật, người dân còn được hướng dẫn tư duy sản xuất hàng hóa gắn với chuỗi giá trị, thay đổi cách làm từ “tự cung tự cấp” sang “sản xuất theo thị trường”.

Đoàn công tác JICA kiểm tra các luống đất trước khi triển khai trồng tỏi Sanuki.

Theo tính toán, mỗi héc-ta tỏi nếu đạt năng suất 8-10 tấn có thể mang lại thu nhập gấp 3-4 lần so với ngô hoặc lúa nương. Quan trọng hơn, mô hình này tạo việc làm ổn định, giúp người dân gắn bó với quê hương, hạn chế tình trạng lao động trẻ phải rời bản đi làm ăn xa, góp phần bảo vệ an ninh vùng biên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ khẳng định, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để JICA mở rộng các dự án nông nghiệp công nghệ cao và sinh kế vùng dân tộc thiểu số. Trong nhiều năm qua, JICA đã để lại dấu ấn sâu đậm tại Nghệ An với hàng loạt chương trình như Phục hồi rừng phòng hộ, Nâng cấp thủy lợi Bắc Nghệ An hay nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu. Việc chuyển hướng sang hỗ trợ sinh kế, đặc biệt, với mô hình trồng tỏi Sanuki được xem là bước đi thiết thực nhằm kết nối phát triển kinh tế với giảm nghèo bền vững.

Những năm trước, mô hình trồng tỏi Sanuki đã được thử nghiệm trồng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong tương lai, sau giai đoạn thử nghiệm, mô hình sẽ được nhân rộng ra nhiều xã khác, hướng tới xây dựng thương hiệu thành một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của đồng bào vùng cao.