Câu chuyện thoát nghèo của anh nông dân người Thái

TPO - Cần cù, dám nghĩ, dám làm và khát vọng đổi thay, từ 20 cặp dúi giống, anh Quàng Văn Quốc (phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La) đã phát triển thành trang trại hơn 1.000 con, mang về lợi nhuận trên 500 triệu đồng mỗi năm, giúp anh xóa đói, giảm nghèo, mở “cánh cửa” ấm no cho gia đình và bà con trong bản vươn lên.

Anh Quàng Văn Quốc giới thiệu mô hình nuôi dúi với người dân trong bản.

Khởi nghiệp từ 20 cặp dúi giống

Không chọn con đường trồng cà phê, mận như nhiều hộ dân khác trong vùng, anh Quàng Văn Quốc mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình nuôi dúi đặc sản. Sau gần 10 năm, trang trại của anh trở thành điểm sáng kinh tế nơi núi rừng Tây Bắc.

Anh Quàng Văn Quốc tâm sự, trước khi bén duyên với con dúi, anh cũng như bao người dân khác trong bản, canh tác các loại cây trồng trên nương. Tuy nhiên, thu nhập từ nương rẫy bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Với mong muốn cải thiện cuộc sống, anh quyết định tìm hướng đi mới.

“Ban đầu tôi gặp không ít thất bại do thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là khâu ghép đôi sinh sản. Thế nhưng, bằng sự kiên trì học hỏi kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm đưa đàn dúi phát triển ổn định”, Quốc chia sẻ.

Chuồng nuôi dúi được chia thành từng ô vuông diện tích 50x50cm bằng gạch men, với tổng diện tích 120m2. Nhiệt độ lý tưởng cho dúi là 25 - 32 độ C. Việc che chắn chuồng trại ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè giúp dúi sinh sản đều, lớn nhanh. Mỗi năm, dúi mẹ có thể đẻ 2 đến 4 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 5 con. Sau 8 tháng tuổi, dúi có chiều dài thân 35 - 40cm, trọng lượng 1,5 – 2kg và có khả năng sinh sản.

Đến nay, trang trại của anh có hơn 1.000 con, nuôi trong khu chuồng khép kín diện tích 120m², trang bị hệ thống quạt hút gió, phun sương để đảm bảo nhiệt độ lý tưởng. "Con dúi là loài gặm nhấm nên rất dễ nuôi. Thức ăn của dúi đơn giản và dễ kiếm như thân tre, thân cỏ voi, thân mía, thân cây ngô...". Một con dúi trưởng thành mỗi ngày chỉ cần ăn một mẩu mía, một mẩu tre là đủ. Đối với dúi nhỡ, khẩu phần ăn ít hơn. Để bổ sung dinh dưỡng, anh còn cho dúi ăn thêm gốc cỏ voi, thân cây ngô, anh Quốc cho hay.

Thức ăn của dúi tre, thân cỏ voi, thân mía, thân cây ngô...

Doanh thu ổn định

Nhờ kỹ thuật nuôi đơn giản, thức ăn có sẵn, sức đề kháng của dúi cao, việc phát triển đàn rất tốt. Mỗi năm, anh Quốc xuất bán khoảng 1.000 con dúi thịt và dúi giống. Với giá bán thịt 600.000 đồng/kg, dúi giống từ 3,5 – 4,2 triệu đồng/cặp và dúi má đào tới 18 – 20 triệu đồng/cặp, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt trên 500 triệu đồng/năm. “Thịt dúi là đặc sản, khách đặt mua quanh năm. Nhiều nhà hàng ở thành phố còn đặt cọc trước cả tháng”, anh Quốc cho biết.

Điều đặc biệt ở mô hình nuôi dúi của anh Quốc là tính bền vững và khả năng nhân rộng. Nhờ tận dụng tối đa nguồn thức ăn sẵn có, chi phí nuôi rất thấp, trong khi giá trị kinh tế lại cao gấp nhiều lần so với chăn nuôi gia súc, gia cầm thông thường. Ngoài ra, phân dúi còn được ủ chung với phân trâu bò để bón cho cà phê, cỏ voi, giúp đất tơi xốp, cây trồng xanh tốt, khép kín vòng tuần hoàn sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế cho gia đình, anh Quốc còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi dúi cho bà con trong bản, trong xã. Nhiều hộ sau khi học hỏi đã mạnh dạn đầu tư, bước đầu có nguồn thu nhập ổn định. Từ đó, cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Mô hình nuôi dúi của anh Quàng Văn Quốc là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi để vươn lên làm giàu. Giữa vùng núi Tây Bắc còn nhiều khó khăn, anh đã khẳng định rằng nếu biết lựa chọn hướng đi phù hợp, bà con hoàn toàn có thể xây dựng cuộc sống ấm no, đủ đầy trên chính mảnh đất quê hương mình.

Hiện nay, ngoài việc cung cấp dúi giống và dúi thương phẩm cho thị trường trong tỉnh, anh Quốc còn nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các địa phương khác. Anh đang ấp ủ kế hoạch mở rộng quy mô, hướng tới xây dựng thương hiệu “Dúi Sơn La” để nâng cao giá trị sản phẩm.

Người dân đến thăm quan mô hình nuôi dúi của anh Quốc.

Theo anh, tiềm năng của nghề nuôi dúi còn rất lớn bởi thị trường tiêu thụ ổn định, trong khi vốn đầu tư ban đầu không quá cao, kỹ thuật nuôi không quá phức tạp. Điều quan trọng nhất là người nuôi phải kiên trì, chịu khó quan sát và học hỏi để nắm bắt tập tính sinh sản, chăm sóc đàn dúi hiệu quả.

“Thành công hôm nay là nhờ mình không ngại thay đổi. Nếu chỉ trông chờ vào nương rẫy thì khó thoát nghèo. Tôi mong rằng ngày càng có nhiều bà con mạnh dạn thử sức, cùng nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu ngay tại quê hương mình”, anh Quốc chia sẻ.