Xã hội

Google News

Trong 3 ngày Quảng Ngãi tiêu hủy gần 3.000 con lợn bị dịch tả châu Phi

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
Nguyễn Ngọc
TPO - Chỉ trong vòng 3 ngày, từ 19 đến 21/8, bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Quảng Ngãi tiếp tục phát sinh, buộc ngành chức năng và người dân phải tiêu hủy gần 3.000 con lợn.

Ngày 23/8, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chỉ trong vòng 3 ngày, từ 19 đến 21/8, bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh, buộc ngành chức năng và người dân phải tiêu hủy 2.970 con lợn.

Cụ thể, số lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trên đàn lợn của 243 hộ, thuộc 22 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tính từ ngày 1/7 đến nay, dịch đã xảy ra trên đàn lợn của hơn 10.000 hộ dân, thuộc 59 xã, phường, đặc khu.

1416bcdcc34b4b15125a.jpg
Lực lượng chức năng Quảng Ngãi đưa lợn bị bệnh đi tiêu hủy.

Hiện nay, có 7 xã, phường và đặc khu đã qua 21 ngày không phát sinh động vật mắc bệnh là các xã Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Nguyễn Nghiêm, Cẩm Thành, Sa Loong, Đông Trà Bồng và đặc khu Lý Sơn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 52 xã, phường có bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày và đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, tại 5 xã, phường là Sơn Tịnh, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Nghĩa Hành và Đình Cương vẫn còn có dịch bệnh tương đối phức tạp, ngành nông nghiệp đang khẩn trương phối hợp với các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, nhằm sớm khống chế các ổ dịch.

Theo đánh giá của Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến khá phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức đề kháng của đàn vật nuôi và làm gia tăng nguy cơ phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi.

Bên cạnh đó, hộ chăn nuôi có quy mô nông hộ còn chiếm số lượng lớn; chuồng nuôi được bố trí gần nhà, sát đường giao thông; điều kiện chuồng trại chăn nuôi còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học nên khó khăn trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

b22abce6c2714a2f1360.jpg
Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, khiến người chăn nuôi ở Quảng Ngãi điêu đứng.

Trước tình hình này, Sở NN&MT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục cử công chức chuyên môn phối hợp cùng với các địa phương tổ chức kiểm tra. Đồng thời, hướng dẫn địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, cấp phát kịp thời vaccine, hóa chất cho các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đặc biệt, chỉ đạo các Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm tra tình hình vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn và tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn.

Theo thống kê, do dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh và rộng, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tiêu hủy hơn 70.000 con lợn mắc bệnh.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
Nguyễn Ngọc
