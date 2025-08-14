Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện 24 ổ dịch tả heo châu Phi ở Đồng Nai

Mạnh Thắng
TPO - Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai phát hiện 24 ổ dịch tả heo châu châu Phi và đã tiêu hủy 4.115 con heo bệnh, chết. Dịch bệnh chủ yếu phát sinh ở loại hình chăn nuôi quy mô nhỏ tại các hộ gia đình.

Ngày 14/8, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị về công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi (DTHCP) trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chức năng phát hiện một lò mổ heo chết, heo bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Theo Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, tổng đàn heo của tỉnh đạt gần 4,2 triệu con, chiếm hơn 14% tổng đàn heo của cả nước. Trong đó, chăn nuôi trang trại chiếm khoảng 92% tổng đàn với khoảng 2 ngàn trang trại. Đến nay, toàn tỉnh có 333 trại heo được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh.

Về diễn biến DTHCP, cơ quan này cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 24 ổ DTHCP trên địa bàn 20 xã, đã tiêu hủy 4.115 con heo bệnh, chết. So với cùng kỳ năm ngoái, số ổ dịch tăng 187,5%, số heo chết và tiêu hủy tăng hơn 718%. Bệnh DTHCP đang có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là tái phát các ổ dịch cũ. Dịch bệnh chủ yếu phát sinh ở loại hình chăn nuôi quy mô nhỏ tại các hộ gia đình nơi có điều kiện chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao.

Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu, các xã, phường cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố dịch, tổ chức phòng, chống dịch theo đúng quy định. Đồng thời phải tập trung công tác tuyên truyền để người chăn nuôi hiểu và không giấu dịch; hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp dọn vệ sinh, khử trùng, tiêu độc hằng ngày. Bà Hoàng yêu cầu các xã, phường phải ưu tiên, tập trung bố trí nguồn lực của địa phương kịp thời xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Thực hiện công tác tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc; đồng thời tránh làm lây lan dịch bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, tiêu hủy heo bệnh.

Ngoài ra, yêu cầu các xã, phường kịp thời thực hiện thống kê để hỗ trợ người chăn nuôi thiệt hại theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý hoạt động giết mổ không phép vì đây cũng là nguồn lây lan dịch bệnh.

Mạnh Thắng
