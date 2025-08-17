Tiêu hủy hơn 13.000 con lợn do dịch tả châu Phi tại Ninh Bình

TPO - Tỉnh Ninh Bình đang đứng trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi khi chỉ trong hơn một tháng qua, hơn 13.000 con lợn đã phải tiêu hủy, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi địa phương.

Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - tổ chức cuộc họp dập dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Ảnh: N.L.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình, từ ngày 1/7 đến 12/8, toàn tỉnh đã buộc phải tiêu hủy hơn 13.138 con lợn, với tổng trọng lượng hơn 742 tấn. Dịch bệnh đã xuất hiện tại 54 xã, phường trên địa bàn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Ngay khi dịch bệnh bùng phát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống. Các ổ dịch được khoanh vùng, tổ chức tiêu hủy bắt buộc lợn bệnh, đồng thời tiến hành tiêu độc, khử trùng để ngăn chặn lây lan.

Công tác kiểm soát vận chuyển, buôn bán, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm từ lợn bệnh cũng được siết chặt. Cùng với đó, ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp bảo vệ tổng đàn lợn khỏe mạnh, nhằm đảm bảo tái đàn và duy trì tăng trưởng bền vững cho ngành chăn nuôi.

Để đẩy lùi dịch bệnh, ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật.

Tại cuộc họp, ông Dũng ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và chính quyền cơ sở trong việc khống chế dịch bệnh, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng, tránh tâm lý hoang mang.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: N.L.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch. Cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ thú y, chăn nuôi chuyên môn để nâng cao hiệu quả tham mưu và triển khai giải pháp thực tiễn”.

Đối với các xã, phường chưa có dịch, ông Dũng yêu cầu nâng cao cảnh giác, chủ động áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm, xử lý triệt để ngay từ đầu.

Đối với địa phương đang có dịch, chủ tịch UBND cấp xã phải thực hiện nghiêm việc công bố dịch, huy động mọi nguồn lực để khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng, sớm ổn định đời sống nhân dân và sản xuất nông nghiệp.