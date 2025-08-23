Dịch tả lợn Châu Phi tăng nhanh, người nuôi điêu đứng

TPO - Từ những hộ nuôi nhỏ lẻ nhiễm bệnh, đến nay dịch tả lợn Châu Phi ở Nghệ An tăng nhanh và hiện đã có trên 21.000 con mắc bệnh.

Tỉnh Nghệ An có tổng đàn lợn hơn 1 triệu con. Thời gian qua, dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên diện rộng đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và khiến người nuôi điêu đứng.

Nghệ An có hơn 21.000 con lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 17/8, tỉnh này ghi nhận hơn 100 ổ dịch tả lợn Châu Phi với hơn 21.000 con lợn nhiễm bệnh. Dịch xảy ra chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô từ 1-10 con và tập trung ở các xã có mật độ chăn nuôi cao, tổng đàn lớn như xã Đại Đồng, Hoa Quân, Anh Sơn, Yên Xuân.

Thời gian gần đây, đường đi của dịch bệnh ngày càng diễn biến khó lường, khó kiểm soát và lan rộng ra cả các hộ nuôi có số lượng đàn lớn. Thậm chí, một số gia trại, trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ trên địa bàn cũng đã nhiễm dịch bệnh.

Lực lượng chức năng xã Nghĩa Mai tiêu hủy lợn nhiễm dịch.

Lợn nhiễm bệnh khiến các hộ chăn nuôi trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, điêu đứng. Thậm chí, nhiều hộ gần như mất trắng vốn liếng vì phải tiêu hủy cả đàn lợn. “Tổng đàn lợn ban đầu của gia đình là hơn 280 con. Chưa đầy một tuần, đã có 80 con lợn thịt nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy. 32 con lợn khác cũng có dấu hiệu nhiễm bệnh chờ xử lý. Coi như mất trắng”, chị Đinh Thị Thanh Huyền (trú xã Hoa Quân, Nghệ An) nói.

Tại xã Hợp Minh (Nghệ An), chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua đã ghi nhận hơn 200 hộ chăn nuôi lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi. Triển khai các biện pháp khống chế dịch, xã Hợp Minh đã tiêu hủy khoảng 500 con lợn. “Phải thừa nhận trong công tác phòng dịch còn một số vấn đề tồn tại, tỷ lệ tiêm phòng quá thấp. Trong năm 2025 mới tiêm được 50 liều vắc-xin dịch tả lợn Châu Phi, tức chiếm khoảng 2,5% tổng đàn”, lãnh đạo xã Hợp Minh nói.

Dịch tả lợn khiến người nuôi điêu đứng.

Được biết, thời gian qua tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường, trình UBND tỉnh ban hành nhiều công điện khẩn về phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, Nghệ An cũng chủ động cấp hơn 14.600 lít hóa chất khử trùng, cử cán bộ khuyến nông trực tiếp về cơ sở, đồng thời đôn đốc việc tiêu độc môi trường chăn nuôi tại vùng dịch, vùng uy hiếp.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay phải đặt mục tiêu "phòng hơn chống". Muốn ngăn chặn dịch bệnh lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi thì các cấp, ngành và địa phương cần vào cuộc quyết liệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. "Diễn biến dịch tả lợn Châu Phi đang rất phức tạp. Lãnh đạo 130 xã trên địa bàn phải rà soát kỹ lưỡng, xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để chủ động phòng, chống và nhanh chóng khống chế dịch", ông Nguyễn Văn Đệ nói.

Trước diến biến phức tạp của dịch, tỉnh Nghệ An chỉ cho phép tái đàn khi cơ sở chăn nuôi được cơ quan thú y xác nhận đủ điều kiện. Mặt khác từng bước chuyển đổi hình thức từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang gia trại, trang trại, đồng thời áp dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng cũng như giảm thiểu rủi ro không đáng có”.

"Các xã, thị trấn được yêu cầu tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời quản lý chặt chẽ khâu vận chuyển, giết mổ. Những trường hợp tái đàn tự phát, không khai báo sẽ bị xử lý nghiêm", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nói.