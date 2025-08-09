Phát hiện 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc đã bốc mùi

TPO - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, tiêu hủy hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc (có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi) của ông L.V.H. làm chủ.

Số lượng lớn thịt heo được phát hiện tại cơ sở của ông H.

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã phối hợp các đơn vị chức năng tiêu hủy hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc theo quy định.

Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác định có 1 tụ điểm thu mua, tàng trữ thịt heo không có nguồn gốc hợp pháp có số lượng khủng trên địa bàn xã Hoài Ân nên đã lên kế hoạch bắt quả tang.

Hơn 100 tấn thịt heo đã được tiêu huỷ.

Từ đây, chiều 7/8, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Hoài Ân, Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra hoạt động kinh doanh thịt heo của ông L.V.H. ( SN 1977, trú xã Hoài Ân) làm chủ cơ sở.

Nơi phát hiện hơn 100 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc.

Qua kiểm tra, phát hiện ông H. có nhiều kho đông lạnh chứa số lượng lớn thịt heo không có hóa đơn chứng từ kèm theo, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy phép giết mổ động vật, trị giá số thịt heo trên 18,3 tỷ đồng.

Được biết, hộ kinh doanh trên đang hoạt động thu mua sản phẩm động vật (heo sữa, heo để quay) từ nhiều nguồn khác nhau về gia công đóng gói vào các bao ni-lông, sau đó đưa vào kho lạnh bảo quản để qua dịch bán dần. Toàn bộ số hàng hóa trên mua vào của hộ kinh doanh là ông H. không được ghi sổ theo dõi, không có chứng từ về nguồn gốc hàng hóa; trên sản phẩm đóng gói không có có căn cứ xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Đáng nói, hàng hóa là sản phẩm động vật (heo sữa, heo để quay) đang được bảo quản để kinh doanh tại hộ kinh doanh này đã xuất hiện có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi.

Cũng tại Gia Lai, theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 8/8, Công an phường Quy Nhơn, Chi Cục chăn nuôi và thú y tỉnh tiến hành kiểm tra, phát hiện tại ngã ba đường Nguyễn Chánh - Phạm Hồng Thái (phường Quy Nhơn) có ô tô BKS: 77C-167.64 do T.N.H (SN 1997, xã Hoài Ân) điều khiển đang bốc dỡ thịt heo.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn thịt không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an phường Quy Nhơn

Thịt heo nghi nhiễm bệnh. Ảnh: Công an phường Quy Nhơn

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở hơn 1 tấn thịt heo. Số thịt heo không được đóng dấu kiểm soát giết mổ, một số có mùi hôi thối.

Người mua số thịt này để bán ra thị trường được xác định là bà N.T.T (SN 1971, trú phường Quy Nhơn).

Xác định không đạt yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số lượng thịt heo và phương tiện để xử lý.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai, hiện toàn tỉnh đã ghi nhận 17 ổ dịch tả lợn châu Phi, chủ yếu là các hộ chăn nuôi.

Liên quan tình hình dịch tả lợn châu Phi, thời gian qua, một số xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện tình trạng vứt xác lợn chết bừa bãi ra môi trường. Bên cạnh đó, qua theo dõi, kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số vụ vận chuyển cũng như kinh doanh thịt lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia LaiDương Mah Tiệp đã yêu cầu chủ tịch các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra để dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng trên địa bàn quản lý.