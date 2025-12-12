Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cà Mau trao 'cần câu' cho người nghèo

Tân Lộc
TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2025 – 2027. Đề án nhìn nhận, chia thành 5 nhóm riêng biệt để có cách hỗ trợ phù hợp nhất, giúp các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo đó, Đề án mới do UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành có cách tiếp cận hoàn toàn mới, “bắt mạch” gia cảnh từng hộ, trao đúng “cần câu” để khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu của chính người trong cuộc. Theo đó, tỉnh Cà Mau chia các gia đình cần hỗ trợ thành 5 nhóm riêng biệt, để có cách hỗ trợ phù hợp nhất.

878165157462067327.jpg
Tỉnh Cà Mau vẫn còn 12.147 hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống.

Đầu tiên, với nhóm hộ có nhu cầu hỗ trợ giống, thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật (mô hình sản xuất) được cán bộ, đảng viên, đoàn thể ở cơ sở trực tiếp tham gia hướng dẫn, động viên áp dụng kiến thức, nâng cao ý thức chăm sóc và bảo vệ sản phẩm, mô hình.

Nhóm hộ có nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, Cà Mau tổ chức các lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, linh hoạt về thời gian và địa điểm (ưu tiên dạy nghề tại chỗ ở xã, ấp…), thực hành tại chỗ cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, tỉnh Cà Mau thực hiện đầy đủ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học nghề; xem xét hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt, đi lại trong thời gian học nghề; đồng thời gắn dạy nghề với nhu cầu tuyển dụng lao động địa phương hoặc xuất khẩu lao động. Liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất để tuyển dụng ngay sau đào tạo; tổ chức mô hình “đào tạo theo địa chỉ sử dụng”.

Với nhóm cần “cần câu” thực thụ, đây là những hộ thiếu phương tiện sản xuất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã, phường phân công Ban công tác Mặt trận Tổ quốc, các chi bộ, chi đoàn, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhận hỗ trợ giúp đỡ các hộ trên địa bàn (mỗi đơn vị giúp đỡ từ 1 - 2 hộ, tùy số lượng hộ cần hỗ trợ trên địa bàn), kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ phương tiện sản xuất phù hợp theo nhu cầu, điều kiện cụ thể của từng hộ.

Nhóm hộ có nhu cầu hỗ trợ về vốn để sản xuất, kinh doanh, tỉnh Cà Mau sẽ bố trí vốn ngân sách địa phương, hỗ trợ thông qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận đỡ đầu, với định mức 20 triệu đồng/hộ.

Cuối cùng, nhóm hộ không có lực lượng lao động, tỉnh sẽ ban hành chính sách hỗ trợ riêng, không xây dựng nhu cầu hỗ trợ vào đề án.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021 - 2024, kết quả giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh nói chung và đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng rất tích cực. Mặc dù vậy, theo kết quả rà soát của các địa phương đến ngày 15/7/2025, toàn tỉnh còn 13.968 hộ có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, có 4.402 hộ nghèo, 7.816 hộ cận nghèo và 1.750 hộ gia đình chính sách.

Phần đông các hộ này đã được hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ sinh kế từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và các hỗ trợ khác. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn 12.147 hộ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn đang có nhu cầu hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống.

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến hết năm 2026, có 100% hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thuộc đề án được hỗ trợ sinh; hết năm 2027, có ít nhất 80% số hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hỗ trợ theo đề án này thoát nghèo bền vững.

Tân Lộc
