Hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng thiên tai ở Cà Mau được hỗ trợ 1 triệu đồng

TPO - Cà Mau có hơn 3.000 hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng sản xuất, thu nhập do ngập úng trong đợt mưa lớn, triều cường thời gian, tỉnh này sẽ được xem xét hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ.

Chiều 26/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng thu nhập do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ xuất Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ cho hộ dân là hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng ngập úng do mưa lớn, triều cường thời gian qua bị ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập.

Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ bị thiệt hại sản xuất từ 30% trở lên. Qua rà soát, tỉnh Cà Mai có hơn 3.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ, với kinh phí hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng.

Để triển khai thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường báo cáo cấp ủy, phối hợp với UBND cùng cấp thành lập Tổ khảo sát đánh giá để xác định mức thiệt hại và ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Các Tổ khảo sát tiến hành khảo sát thực tế 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, đánh giá mức độ ảnh hưởng và lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập từ 30% trở lên; chịu trách nhiệm về kết quả và tính chính xác của việc đánh giá.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, phường chi hỗ trợ cho các hộ thuộc diện được hưởng và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ quyết toán, bảo đảm việc sử dụng kinh phí công bằng, công khai, minh bạch và khách quan.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau hướng dẫn, trường hợp đã chi hết kinh phí được phân bố nhưng vẫn còn đối tượng cần hỗ trợ, đề nghị địa phương vận động thêm nguồn lực xã hội hóa để tiếp tục hỗ trợ các đối tượng còn lại. Nếu đã huy động nguồn lực nhưng vẫn còn khó khăn, địa phương báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xem xét phân bổ kinh phí bổ sung.