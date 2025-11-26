Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

Google News

Hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng thiên tai ở Cà Mau được hỗ trợ 1 triệu đồng

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cà Mau có hơn 3.000 hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng sản xuất, thu nhập do ngập úng trong đợt mưa lớn, triều cường thời gian, tỉnh này sẽ được xem xét hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ.

Chiều 26/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng thu nhập do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ xuất Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ cho hộ dân là hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng ngập úng do mưa lớn, triều cường thời gian qua bị ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập.

Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ bị thiệt hại sản xuất từ 30% trở lên. Qua rà soát, tỉnh Cà Mai có hơn 3.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ, với kinh phí hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng.

576114060-761950420286755-4953526462689756163-n.jpg
Hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng thiên tai ở Cà Mau được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Để triển khai thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường báo cáo cấp ủy, phối hợp với UBND cùng cấp thành lập Tổ khảo sát đánh giá để xác định mức thiệt hại và ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Các Tổ khảo sát tiến hành khảo sát thực tế 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, đánh giá mức độ ảnh hưởng và lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập từ 30% trở lên; chịu trách nhiệm về kết quả và tính chính xác của việc đánh giá.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, phường chi hỗ trợ cho các hộ thuộc diện được hưởng và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ quyết toán, bảo đảm việc sử dụng kinh phí công bằng, công khai, minh bạch và khách quan.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau hướng dẫn, trường hợp đã chi hết kinh phí được phân bố nhưng vẫn còn đối tượng cần hỗ trợ, đề nghị địa phương vận động thêm nguồn lực xã hội hóa để tiếp tục hỗ trợ các đối tượng còn lại. Nếu đã huy động nguồn lực nhưng vẫn còn khó khăn, địa phương báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xem xét phân bổ kinh phí bổ sung.

Tân Lộc
#hộ nghèo #cận nghèo #Cà Mau #thiên tai #hỗ trợ #1 triệu đồng #mưa lớn #triều cường

Xem thêm

Cùng chuyên mục