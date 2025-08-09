Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

Google News

Mái ấm cho các hộ nghèo Lạng Sơn

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Để thực hiện Chương trình “Giảm nghèo bền vững”, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021 – 2025. Theo báo cáo, tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở là 1.137 hộ, tổng số hộ cận nghèo là 1.099 hộ. Tổng số vốn cần có để thực hiện là 75,48 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương.

2024-12-21-09-37-591.jpg
Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại xã Bình Gia (Lạng Sơn)

Trong các địa phương, ở các xã ở huyện Bình Gia (cũ), nguồn vốn thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã: Tân Văn, Hồng Phong, Hoa Thám, Thiện Thuật, Mông Ân là 8,919 tỷ đồng. Các ngành chức năng địa phương đã thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho 277 hộ (xây mới 168 hộ và sửa chữa 109 hộ). Tại huyện Văn Quan (cũ) với vốn được giao năm 2024 là 8,036 tỷ đồng, địa phương đã hỗ trợ làm nhà ở cho 278 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hiện nay, các hộ được hỗ trợ đang tiến hành thực hiện các nội dung theo nhu cầu đăng ký, dự kiến giải ngân 100% nguồn vốn năm 2024.

2024-12-21-09-38-463.jpg
Nhà ở sau khi được hỗ trợ đảm bảo yêu cầu theo quy định của Bộ Xây dựng

Qua kiểm tra thực tế tại một số xã có hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở, nhìn chung chất lượng nhà ở của các hộ dân sau khi được hỗ trợ đảm bảo yêu cầu về diện tích và cơ bản đảm bảo “03 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng) theo quy định của Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Duy Đông, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn cho biết: Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở bằng hình thức phù hợp, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân. Tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đẩy mạnh việc triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; vận động tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở.

na8-3995.jpg
Chính quyền, các cơ quan chức năng, nhà hảo tâm chung tay xây dựng nhà cho người nghèo ở xã Chiến Thắng (Lạng Sơn).

Các đơn vị chức năng địa phương tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở thuộc diện đối tượng được hỗ trợ; đảm bảo các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở đạt chất lượng theo quy định sau khi được hỗ trợ, giúp người dân giảm nghèo bền vững, ổn định vươn lên trong cuộc sống.

Nguyễn Duy Chiến
#Hỗ trợ nhà ở hộ nghèo Lạng Sơn #Chương trình giảm nghèo bền vững Lạng Sơn #Xây dựng sửa chữa nhà hộ nghèo #Nguồn vốn hỗ trợ nhà ở Lạng Sơn #Chính sách nhà ở hộ nghèo #Nâng cao chất lượng nhà ở hộ nghèo #Vận động quỹ vì người nghèo Lạng Sơn #Các xã hỗ trợ nhà nghèo Bình Gia #Hỗ trợ nhà ở hộ cận nghèo Lạng Sơn #Giám sát và kiểm tra xây dựng nhà nghèo

Xem thêm

Cùng chuyên mục