Mái ấm cho các hộ nghèo Lạng Sơn

TPO - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Để thực hiện Chương trình “Giảm nghèo bền vững”, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021 – 2025. Theo báo cáo, tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở là 1.137 hộ, tổng số hộ cận nghèo là 1.099 hộ. Tổng số vốn cần có để thực hiện là 75,48 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại xã Bình Gia (Lạng Sơn)

Trong các địa phương, ở các xã ở huyện Bình Gia (cũ), nguồn vốn thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã: Tân Văn, Hồng Phong, Hoa Thám, Thiện Thuật, Mông Ân là 8,919 tỷ đồng. Các ngành chức năng địa phương đã thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho 277 hộ (xây mới 168 hộ và sửa chữa 109 hộ). Tại huyện Văn Quan (cũ) với vốn được giao năm 2024 là 8,036 tỷ đồng, địa phương đã hỗ trợ làm nhà ở cho 278 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hiện nay, các hộ được hỗ trợ đang tiến hành thực hiện các nội dung theo nhu cầu đăng ký, dự kiến giải ngân 100% nguồn vốn năm 2024.

Nhà ở sau khi được hỗ trợ đảm bảo yêu cầu theo quy định của Bộ Xây dựng

Qua kiểm tra thực tế tại một số xã có hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở, nhìn chung chất lượng nhà ở của các hộ dân sau khi được hỗ trợ đảm bảo yêu cầu về diện tích và cơ bản đảm bảo “03 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng) theo quy định của Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Duy Đông, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn cho biết: Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở bằng hình thức phù hợp, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân. Tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đẩy mạnh việc triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; vận động tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở.

Chính quyền, các cơ quan chức năng, nhà hảo tâm chung tay xây dựng nhà cho người nghèo ở xã Chiến Thắng (Lạng Sơn).

Các đơn vị chức năng địa phương tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở thuộc diện đối tượng được hỗ trợ; đảm bảo các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở đạt chất lượng theo quy định sau khi được hỗ trợ, giúp người dân giảm nghèo bền vững, ổn định vươn lên trong cuộc sống.