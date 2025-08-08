Đà Nẵng rót 4,7 tỷ đồng 'đánh thức' khu đất vàng bỏ hoang

TPO - TP Đà Nẵng sẽ đầu tư 4,7 tỷ đồng để làm công viên phục vụ công cộng tại một phần diện tích dự án Hòn Ngọc Á Châu vốn bỏ hoang hơn chục năm nay.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công viên công cộng (thu hồi một phần Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) tại phường Ngũ Hành Sơn.

Hiện trạng 12ha dự án Hòn Ngọc Á Châu tại tuyến đường ven biển trung tâm Đà Nẵng.

Theo đó, sau khi thu hồi một phần diện tích, TP Đà Nẵng đầu tư xây dựng công viên với các tiện ích công cộng, phục vụ việc tiếp cận bãi biển và vui chơi của người dân; hoàn thiện, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Tại đây sẽ đầu tư các hạng mục như: bãi đậu xe, vịnh dừng xe, đường dạo, sân nền, sân tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, quảng trường biển, khu vực tổ chức sự kiện, cây xanh, cảnh quan. Cùng với đó là nhà vệ sinh công cộng kết hợp dịch vụ bãi tắm, khu vực tắm nước ngọt, nhà gửi đồ, phòng thay đồ… Tổng mức đầu tư của dự án hơn 47,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2027.