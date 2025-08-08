Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đà Nẵng rót 4,7 tỷ đồng 'đánh thức' khu đất vàng bỏ hoang

Nguyễn Thành
TPO - TP Đà Nẵng sẽ đầu tư 4,7 tỷ đồng để làm công viên phục vụ công cộng tại một phần diện tích dự án Hòn Ngọc Á Châu vốn bỏ hoang hơn chục năm nay.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công viên công cộng (thu hồi một phần Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) tại phường Ngũ Hành Sơn.

Hon-ngoc-a-chau
Hiện trạng 12ha dự án Hòn Ngọc Á Châu tại tuyến đường ven biển trung tâm Đà Nẵng.

Theo đó, sau khi thu hồi một phần diện tích, TP Đà Nẵng đầu tư xây dựng công viên với các tiện ích công cộng, phục vụ việc tiếp cận bãi biển và vui chơi của người dân; hoàn thiện, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Tại đây sẽ đầu tư các hạng mục như: bãi đậu xe, vịnh dừng xe, đường dạo, sân nền, sân tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, quảng trường biển, khu vực tổ chức sự kiện, cây xanh, cảnh quan. Cùng với đó là nhà vệ sinh công cộng kết hợp dịch vụ bãi tắm, khu vực tắm nước ngọt, nhà gửi đồ, phòng thay đồ… Tổng mức đầu tư của dự án hơn 47,2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2027.

Khu du lịch Hòn Ngọc Á Châu nằm ven biển Đà Nẵng dọc trục đường Võ Nguyên Giáp có diện tích khoảng 12ha. Dự án này đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ hơn 15 năm trước, tuy nhiên đến nay vẫn đang bỏ không, cây cối mọc um tùm. Qua nhiều lần làm việc, Đà Nẵng đã thống nhất với chủ đầu tư thu hồi khoảng 2,45ha ở phía nam dự án để làm công viên phục vụ công cộng.

Hiện tại, một lối xuống biển đã được mở và hoàn thành nằm ở phía nam của dự án.

Nguyễn Thành
