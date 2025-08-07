Đà Nẵng thanh tra loạt dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu vi phạm

TPO - Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có dấu hiệu vi phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Theo đó, Thanh tra TP Đà Nẵng sẽ thanh tra 6 dự án cụ thể được Thanh tra Chính phủ yêu cầu tại Kế hoạch số 1505. Thời kỳ thanh tra tính từ thời điểm triển khai dự án đến ngày 1/7/2025 và có thể xem xét mở rộng khi cần thiết. Thời hạn thanh tra không quá 30 ngày và hoàn thành kết luận thanh tra trước ngày 15/9/2025

Thanh tra TP Đà Nẵng lập 4 Đoàn thanh tra do các Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn để thực hiện thanh tra các dự án.

Đà Nẵng sẽ thanh tra loạt dự án trên địa bàn.

Các dự án thuộc diện thanh tra, sẽ bao gồm: Dự án đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến khu Phước Lý 6), Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phước Lý 2, do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung làm chủ đầu tư.

Dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài và dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Liên 5, do Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng - Miền Trung làm chủ đầu tư.

Dự án khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng - giai đoạn 2 do Công ty TNHH Phát triển khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (cũ) làm chủ đầu tư.

Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá toàn diện các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm triển khai tại các dự án lớn trên địa bàn, từ đó phát hiện những bất cập trong chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Đồng thời xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và kiến nghị xử lý nếu có vi phạm, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị bền vững.

Cuộc thanh tra chuyên đề tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đất đai tại các công trình, dự án lớn gặp khó khăn, kéo dài tiến độ. Nội dung thanh tra bao gồm từ phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định - phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng, bố trí vốn, giải ngân - thanh quyết toán dự án, đến việc giao đất, xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính.