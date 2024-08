Dự án du lịch ven biển Đà Nẵng vi phạm hành lang đường sắt

TPO - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu bổ sung phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch do một số hạng mục vi phạm hành lang bảo vệ an toàn cầu đường sắt.

Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô do Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng làm chủ đầu tư đang trong quá trình xây dựng nhưng phải tạm dừng, lý do vì bị xác định có một số hạng mục vi phạm hành lang bảo vệ an toàn cầu đường sắt Nam Ô.

Hồi tháng 5, Sở Xây dựng Đà Nẵng nhận được công văn của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng về một số hạng mục công trình thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô xây dựng trong phạm vi bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô tại Km778+155.

Sau khi kiểm tra hiện trường, đối chiếu với hồ sơ dự án, các đơn vị ghi nhận và lập biên bản tạm dừng thi công tại vị trí có phản ánh về phạm vi ảnh hưởng cầu đường sắt theo đánh giá của Cục Đường sắt Việt Nam.

Sau khi làm việc với các bên liên quan, Sở Xây dựng Đà Nẵng có công văn đề nghị chủ đầu tư dự án phối hợp đơn vị tư vấn rà soát quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt và phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, bao gồm phạm vi bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô, lấy ý kiến của cơ quan thẩm quyền quản lý đường sắt để rà soát, báo cáo phương án xử lý các thủ tục liên quan.

Chủ đầu tư dự án cũng đã có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị điều chỉnh quy hoạch dự án vì ảnh hưởng hành lang an toàn cầu đường sắt Nam Ô. Tuy nhiên, văn bản gửi chưa kèm theo phương án đề nghị điều chỉnh quy hoạch nên Sở Xây dựng đã đề nghị chủ đầu tư bổ sung phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch cụ thể để sở có cơ sở kiểm tra, lấy ý kiến các đơn vị liên quan, trình UBND TP. Đà Nẵng xem xét, quyết định theo thẩm quyền.