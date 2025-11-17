Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự ngày hội đại đoàn kết ở nơi chỉ còn 2 hộ nghèo

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 17/11, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tại khu phố Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Cùng dự có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Khu phố Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh có 559 hộ với hơn 2.515 nhân khẩu, được chia thành 11 tổ dân cư; đa số người dân làm nghề tiểu thương, viên chức và công nhân. Đời sống nhân dân ổn định, trình độ dân trí tương đối cao; hiện khu phố còn 2 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo.

Trong 10 tháng năm nay, tỉnh Tây Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật: Thu ngân sách gần 44.000 tỷ đồng (đạt 118,1% dự toán Trung ương giao, tăng 38% so với cùng kỳ); tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt hơn 67,6% kế hoạch; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân tiếp tục nâng cao; nhiều địa phương đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao”, “Nông thôn mới kiểu mẫu”.

anh-2.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, sau khi hợp nhất, tỉnh Tây Ninh có không gian phát triển mới, được kết tinh từ hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, con người và tiềm năng phát triển. Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua thể hiện rõ ý chí thống nhất, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tạo khí thế và động lực mới cho quá trình xây dựng tỉnh Tây Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Năm nay, khu phố có 98% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; các phong trào thi đua phát triển sâu rộng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc, xứng đáng là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là khu phố Phú Nhơn, phường Long An, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

anh-5.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu cùng chụp ảnh với bà con nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tại khu phố Phú Nhơn.

Ông Nghĩa cũng nhấn mạnh cần thường xuyên động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo, vun đắp tình đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Cần có thêm nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thật sự trở thành ngày hội của lòng dân - nơi hội tụ niềm tin, ý chí và khát vọng về một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc; tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.

Hữu Huy
#Tây Ninh #Đại đoàn kết #Nguyễn Trọng Nghĩa #phong trào thi đua #phát triển kinh tế #văn hóa #quốc phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục