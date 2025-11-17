Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự ngày hội đại đoàn kết ở nơi chỉ còn 2 hộ nghèo

TPO - Ngày 17/11, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tại khu phố Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Cùng dự có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Khu phố Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh có 559 hộ với hơn 2.515 nhân khẩu, được chia thành 11 tổ dân cư; đa số người dân làm nghề tiểu thương, viên chức và công nhân. Đời sống nhân dân ổn định, trình độ dân trí tương đối cao; hiện khu phố còn 2 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo.

Trong 10 tháng năm nay, tỉnh Tây Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật: Thu ngân sách gần 44.000 tỷ đồng (đạt 118,1% dự toán Trung ương giao, tăng 38% so với cùng kỳ); tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt hơn 67,6% kế hoạch; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân tiếp tục nâng cao; nhiều địa phương đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao”, “Nông thôn mới kiểu mẫu”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, sau khi hợp nhất, tỉnh Tây Ninh có không gian phát triển mới, được kết tinh từ hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, con người và tiềm năng phát triển. Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua thể hiện rõ ý chí thống nhất, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tạo khí thế và động lực mới cho quá trình xây dựng tỉnh Tây Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Năm nay, khu phố có 98% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; các phong trào thi đua phát triển sâu rộng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc, xứng đáng là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là khu phố Phú Nhơn, phường Long An, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu cùng chụp ảnh với bà con nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tại khu phố Phú Nhơn.

Ông Nghĩa cũng nhấn mạnh cần thường xuyên động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo, vun đắp tình đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Cần có thêm nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thật sự trở thành ngày hội của lòng dân - nơi hội tụ niềm tin, ý chí và khát vọng về một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc; tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.