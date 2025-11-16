Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Người dân vui chơi có thưởng trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Hương Chi
TPO - Ngày 16/11, đồng loạt các khu phố trên địa bàn TPHCM diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Tại các điểm, đoàn viên thanh niên tổ chức nhiều trò chơi dân gian có thưởng, thu hút sự tham gia của người dân từ người già tới trẻ nhỏ.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), ngày 16/11, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề Ngày hội non sông - dân tộc kết đoàn.

Sáng cùng ngày, phường Bình Dương chọn khu phố Phú Mỹ 5 làm nơi tổ chức điểm. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương này có sự tham dự của ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Tại ngày hội, các bạn trẻ thực hiện trò chơi dân gian, góp sức thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể như bịt mắt đập heo đất, nhảy sạp, nhảy bao bố, kéo co, cờ caro, banh đũa... tạo nên bầu không khí phấn khởi, vui tươi trong cộng đồng dân cư.

tp-hoi-8.jpg
tp-hoi-6.jpg
Trò chơi nhảy sạp do đoàn viên thanh niên tổ chức, thu hút người dân tham gia.
tp-hoi-1.jpg
tp-hoi-3.jpg
Trong mỗi con heo đất có phiếu nhận thưởng, người chơi sẽ nhận được hiện vật khi đánh bể heo.
tp-hoi-5.jpg
Trẻ em thích thú với trò chơi dân gian do đoàn viên thanh niên thực hiện.
tp-hoi-9.jpg
tp-hoi-7.jpg
Các trò chơi dân gian phù hợp với mọi lứa tuổi và đều có thưởng.
tp-hoi-6996.jpg
Đây là phần thi tô vẽ, trang trí heo đất của các em thiếu nhi.
tp-hoi9.jpg
Trò chơi bịt mắt tìm bóng thu hút thiếu nhi.
Hương Chi
#Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc #phường Bình Dương #TPHCM #đoàn viên thanh niên #trò chơi dân gian

