Người dân vui chơi có thưởng trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), ngày 16/11, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề Ngày hội non sông - dân tộc kết đoàn.
Sáng cùng ngày, phường Bình Dương chọn khu phố Phú Mỹ 5 làm nơi tổ chức điểm. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương này có sự tham dự của ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.
Tại ngày hội, các bạn trẻ thực hiện trò chơi dân gian, góp sức thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể như bịt mắt đập heo đất, nhảy sạp, nhảy bao bố, kéo co, cờ caro, banh đũa... tạo nên bầu không khí phấn khởi, vui tươi trong cộng đồng dân cư.