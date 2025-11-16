Người dân vui chơi có thưởng trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

TPO - Ngày 16/11, đồng loạt các khu phố trên địa bàn TPHCM diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Tại các điểm, đoàn viên thanh niên tổ chức nhiều trò chơi dân gian có thưởng, thu hút sự tham gia của người dân từ người già tới trẻ nhỏ.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), ngày 16/11, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề Ngày hội non sông - dân tộc kết đoàn.

Sáng cùng ngày, phường Bình Dương chọn khu phố Phú Mỹ 5 làm nơi tổ chức điểm. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương này có sự tham dự của ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Tại ngày hội, các bạn trẻ thực hiện trò chơi dân gian, góp sức thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể như bịt mắt đập heo đất, nhảy sạp, nhảy bao bố, kéo co, cờ caro, banh đũa... tạo nên bầu không khí phấn khởi, vui tươi trong cộng đồng dân cư.

Trò chơi nhảy sạp do đoàn viên thanh niên tổ chức, thu hút người dân tham gia.

Trong mỗi con heo đất có phiếu nhận thưởng, người chơi sẽ nhận được hiện vật khi đánh bể heo.

Trẻ em thích thú với trò chơi dân gian do đoàn viên thanh niên thực hiện.

Các trò chơi dân gian phù hợp với mọi lứa tuổi và đều có thưởng.

Đây là phần thi tô vẽ, trang trí heo đất của các em thiếu nhi.