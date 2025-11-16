Chủ tịch UBND TPHCM: Hà Lan sẵn lòng giúp thành phố có đề án tổng thể về chống ngập

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, mới đây, lãnh đạo thành phố đã tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan và đặt vấn đề với đại diện Hà Lan trong việc nghiên cứu dự án chống ngập mang tính tổng thể cho thành phố.

Chiều 15/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu phố 9, 11, 12, 13, 14, phường Bến Thành.

Tại ngày hội, bà con nhân dân các khu phố đã trực tiếp trao đổi thẳng thắn với người đứng đầu UBND Thành phố.

Người dân phường Bến Thành trao đổi với lãnh đạo thành phố. Ảnh: Lê Thoa

Với thực trạng bị ngập nước trong thời gian gần đây tại địa phương, bà Quách Thúy Hồng kiến nghị thành phố có giải pháp xử lý vấn đề này. Bà cũng mong lãnh đạo thành phố quan tâm đến các dự án, công trình trên địa bàn phường, nhất là khu tứ giác Bến Thành, thúc đẩy nhanh tiến độ dự án để người dân sớm được thụ hưởng những phúc lợi cần thiết.

Lắng nghe ý kiến người dân, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ trân trọng những ý kiến thẳng thắn, sát thực tế cuộc sống tại địa bàn. Ông cho biết, thời gian qua, TPHCM được Đảng, Nhà nước quan tâm, kỳ vọng sẽ trở thành siêu đô thị xứng tầm quốc tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trả lời nhiều vấn đề người dân quan tâm.

“Đây là nhiệm vụ nặng nề, thể hiện vị trí, vai trò quan trọng của thành phố trong sự phát triển của đất nước. Vừa qua, Đại hội Đảng bộ thành phố cũng đã đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu của bà con”, ông Được cho hay.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, môi trường đầu tư của thành phố đã được lãnh đạo Trung ương, doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao, có chiều hướng cải thiện…

Ông Nguyễn Văn Được cũng nhìn nhận, để phát triển siêu đô thị theo mục tiêu đã đề ra, thành phố đã chuẩn bị triển khai nhiều dự án lớn trong cuối năm 2025 và đầu năm 2026, trở thành “đại công trường”. Theo đó, người dân thành phố sẽ chứng kiến những dự án như Trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm hành chính, công viên chuyên đề, quảng trường, nhà hát, đường sắt, vành đai, cao tốc, sân bay. Đây là những dự án mà thành phố đã chuẩn bị nhiều công sức để đầu tư và là một trong các đột phá chiến lược đã và đang được thực hiện.

Đi vào cụ thể các vấn đề, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận khu vực trung tâm còn xảy ra tình trạng lộn xộn. Ông cho biết tới đây, thành phố sẽ thực hiện dự án đường sắt nối khu vực trung tâm đi Cần Giờ cùng với cải tạo vòng xoay Bến Thành, tầng hầm dưới Công viên 23/9 để xây dựng trung tâm thương mại. Ông mong bà con nhân dân cùng đồng hành, hợp tác để có các công trình, dự án phục vụ phát triển.

Với vấn đề ngập nước, ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận đây là “bài toán khó”, đồng thời cũng là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra tại Đại hội Đảng bộ TPHCM vừa qua. Ông Được khẳng định thời gian tới, thành phố sẽ tập trung giải quyết vướng mắc của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được tặng quà cho người dân phường Bến Thành tại ngày hội. Ảnh: Lê Thoa

“Mới đây, lãnh đạo thành phố đã tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan và đặt vấn đề với đại diện Hà Lan trong việc nghiên cứu dự án chống ngập mang tính tổng thể cho thành phố”, ông nói và đại diện Hà Lan đồng tình, sẵn lòng giúp thành phố có đề án tổng thể về chống ngập.

Ngoài ra, ông Được cũng thông tin, bằng chiến lược hiện nay, thành phố cố gắng đến năm 2035 sẽ cơ bản giải quyết được tình trạng kẹt xe, qua việc đầu tư các tuyến đường vành đai, đường sắt, di dời cảng biển …