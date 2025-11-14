Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chủ tịch UBND TP.HCM nói về dự án chống ngập 10.000 tỉ, đường sắt nối sân bay Long Thành

Ngô Tùng - Anh Nhàn
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, vừa qua Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã làm việc và thống nhất rất nhiều hạng mục kết nối giao thông liên vùng giữa hai địa phương cả về đường sắt, đường bộ, các cầu kết nối.

Sáng 14/11, thảo luận tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã “chất vấn” lãnh đạo thành phố về tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Đại biểu Trần Hoàng Danh cho biết, ông đồng tình với các nội dung và tờ trình của kỳ họp, đặc biệt là các dự án phát triển hạ tầng, đô thị, cải tạo và nạo vét kênh rạch do thành phố quyết định đầu tư. Ông Danh đặt vấn đề: “Trước đây, thành phố có dự án giải quyết ngập có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), còn gọi là dự án 10.000 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn đình trệ. Trong điều kiện thời tiết cực đoan, đất sụt lún như hiện nay, dự án là rất cần thiết, vậy hiện giờ tiến độ dự án ra sao?”.

img-7395.jpg
Đại biểu HĐND TPHCM trao đổi về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ảnh: Ngô Tùng

Trả lời đại biểu HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định đây là một trong những dự án thành phố sẽ triển khai thực hiện dứt điểm. Ngoài ra, ông Được cho biết, thành phố cũng triển khai mới các dự án để có một hệ thống cơ sở hạ tầng, đồng bộ, hiện đại, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đã đặt ra, góp phần đưa TPHCM trở thành siêu đô thị trong tương lai, top những thành phố đáng sống.

Ông Được nêu thực tế dự án chống ngập trên đã được triển khai khá lâu. Lãnh đạo Trung ương cũng rất quan tâm và giao TPHCM sớm giải quyết dứt điểm công việc đang triển khai.

Tại thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng chỉ đạo quyết liệt và UBND TPHCM đã tổ chức nhiều cuộc họp liên quan. Đến nay thành phố triển khai theo đúng luật quy định và sẽ thực hiện thanh toán đúng hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) trước đây trên cơ sở của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

img-7340.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM trả lời đại biểu HĐND.

Ông Nguyễn Văn Được cũng cho biết, sau khi thực hiện, Trung ương và thành phố sẽ kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của dự án và có thông tin tiếp theo.

Về dự án Khu liên hợp cũng như hệ thống kết nối với sân bay Long Thành, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, vừa qua Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã làm việc và thống nhất rất nhiều hạng mục kết nối giao thông liên vùng giữa hai địa phương cả về đường sắt, đường bộ, các cầu kết nối.

Trước mắt sẽ ưu tiên những công trình kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, trong đó có đường sắt từ Suối Tiên sang sân bay Long Thành do Đồng Nai chủ trì, còn tuyến đường sắt từ Thủ Thiêm đi Long Thành sẽ do TPHCM chủ trì làm.

“Hiện các đơn vị liên quan đã triển khai các bước đầu tư, sắp tới sẽ thông qua đề xuất, xin chủ trương của Chính phủ và giao cho hai địa phương chủ trì làm với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đi lại của cả vùng”, ông Được thông tin.

Về đường bộ và các cầu bắc qua sông Sài Gòn, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết trước mắt TPHCM và Đồng Nai đã và đang làm 3 cây cầu kết nối hai địa phương. Ngoài cây cầu đang làm, sang đầu năm 2026 sẽ triển khai khởi công hai cây cầu còn lại.

Ngô Tùng - Anh Nhàn
