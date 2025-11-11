Thủ tướng sắp đối thoại cấp cao về khoa học, công nghệ

TPO - Theo kế hoạch, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 diễn ra cuối tháng 11 tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo WEF sẽ có buổi đối thoại chính sách cấp cao xoay quanh chủ đề: “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”, tập trung định hướng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 (Diễn đàn) vừa phát đi thông cáo về những nội dung trọng tâm diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn năm nay.

Diễn đàn là sự kiện quốc tế quy mô lớn do UBND TPHCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Diễn đàn năm nay diễn ra từ 24-30/11, với chuỗi hoạt động trọng điểm trong ba ngày 25-27/11, dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, Diễn đàn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc kết hợp hai động lực lớn nhất của thế kỷ 21: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hướng tới nền kinh tế phát triển thông minh, bền vững và hội nhập sâu rộng.

Thủ tướng sẽ tham dự đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 diễn ra cuối tháng 11 tại TPHCM.

Là sự kiện đối thoại chính sách tầm vóc quốc tế, Diễn đàn nhận được sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và sự tham gia của các tổ chức, định chế quốc tế uy tín toàn cầu như: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Liên minh viễn thông quốc tế (ITU), các trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của WEF, cùng nhiều tập đoàn công nghệ, logistics, năng lượng, tài chính, đô thị thông minh cũng như các tổ chức học thuật, nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Theo Ban Tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và TPHCM, các địa phương sẽ trực tiếp tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

Về phía bạn bè quốc tế, Chính phủ và TPHCM đã mời chính thức lãnh đạo chính phủ các nước, lãnh đạo bộ, ngành và địa phương quốc tế cùng hơn 500 khách mời cấp cao đến từ trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn đa quốc gia.

Tính đến ngày 10/11, TPHCM đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự từ 5 đoàn bộ ngành, 8 đoàn địa phương các nước, 6 tổ chức quốc tế, 11 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của WEF, cùng 73 đoàn đại biểu là các viện, trường, các trung tâm khoa học - công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu từ các quốc gia phát triển trên toàn thế giới.