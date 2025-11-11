Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thủ tướng sắp đối thoại cấp cao về khoa học, công nghệ

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo kế hoạch, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 diễn ra cuối tháng 11 tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo WEF sẽ có buổi đối thoại chính sách cấp cao xoay quanh chủ đề: “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”, tập trung định hướng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực kinh tế xanh, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo.

Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 (Diễn đàn) vừa phát đi thông cáo về những nội dung trọng tâm diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn năm nay.

Diễn đàn là sự kiện quốc tế quy mô lớn do UBND TPHCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Diễn đàn năm nay diễn ra từ 24-30/11, với chuỗi hoạt động trọng điểm trong ba ngày 25-27/11, dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, Diễn đàn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc kết hợp hai động lực lớn nhất của thế kỷ 21: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hướng tới nền kinh tế phát triển thông minh, bền vững và hội nhập sâu rộng.

z5866174966260-68a3cfef17f5b52e6ae0c9e4b84d4865.jpg
Thủ tướng sẽ tham dự đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 diễn ra cuối tháng 11 tại TPHCM.

Là sự kiện đối thoại chính sách tầm vóc quốc tế, Diễn đàn nhận được sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và sự tham gia của các tổ chức, định chế quốc tế uy tín toàn cầu như: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Liên minh viễn thông quốc tế (ITU), các trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của WEF, cùng nhiều tập đoàn công nghệ, logistics, năng lượng, tài chính, đô thị thông minh cũng như các tổ chức học thuật, nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Theo Ban Tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và TPHCM, các địa phương sẽ trực tiếp tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn.

Về phía bạn bè quốc tế, Chính phủ và TPHCM đã mời chính thức lãnh đạo chính phủ các nước, lãnh đạo bộ, ngành và địa phương quốc tế cùng hơn 500 khách mời cấp cao đến từ trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn đa quốc gia.

Tính đến ngày 10/11, TPHCM đã nhận được phản hồi xác nhận tham dự từ 5 đoàn bộ ngành, 8 đoàn địa phương các nước, 6 tổ chức quốc tế, 11 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) trong mạng lưới toàn cầu của WEF, cùng 73 đoàn đại biểu là các viện, trường, các trung tâm khoa học - công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn hàng đầu từ các quốc gia phát triển trên toàn thế giới.

Ngô Tùng
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #đối thoại chính sách #Diễn đàn Kinh tế mùa thu #lãnh đạo Trung ương #WEF

Xem thêm

Cùng chuyên mục