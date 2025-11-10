Thủ tướng: Mỗi cán bộ ngoại giao phải là một 'chiến sĩ tiên phong'

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, tinh thần thi đua yêu nước trong ngành Ngoại giao càng phải được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mỗi cán bộ ngoại giao phải là một "chiến sĩ tiên phong", "người truyền cảm hứng" về một Việt Nam bản lĩnh, nhân văn, hiện đại.

Sáng 11/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Ngoại giao giai đoạn 2025-2030.

Tham dự Đại hội có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong giai đoạn phát triển sắp tới, Việt Nam có những thời cơ, vận hội lớn để tăng tốc, bứt phá, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới. Để đạt được hai mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và năm 2045, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Nhấn mạnh bối cảnh đó đặt ra những yêu cầu mới đối với tầm nhìn, sứ mệnh và nhiệm vụ của công tác đối ngoại rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang, Thủ tướng cho rằng, phong trào thi đua phải góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị và nâng cao hiệu quả.

Thủ tướng cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới được xác định tại Đại hội, đồng thời lưu ý thêm một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp triển khai công tác đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc ngoại giao Việt Nam - kiên cường về nguyên tắc, mềm dẻo trong sách lược, nhân văn, nhân nghĩa trong hành xử, kiên định với lợi ích quốc gia - dân tộc, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế; có cơ chế huy động nguồn lực trong nước, ngoài nước, của tổ chức, cá nhân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, chủ động, tích cực thúc đẩy đưa quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước Đông Nam Á, đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và các đối tác tiềm năng đi vào chiều sâu, thực chất, tăng độ tin cậy và bền vững lâu dài; tranh thủ và phát huy tối đa cơ hội từ các khuôn khổ quan hệ đã được thiết lập; nâng cao vai trò, đóng góp của Việt Nam trong nền chính trị quốc tế, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP

Thứ ba, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học công nghệ, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự, bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả các cam kết, thỏa thuận đã ký kết; đẩy mạnh thu hút đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, phục vụ thực hiện 3 đột phá chiến lược và triển khai hiệu quả các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Thứ tư, triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng làm công tác đối ngoại ở Trung ương và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ năm, tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao "vừa hồng, vừa chuyên", có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, sâu sắc về khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và ngang tầm mặt bằng chung quốc tế, thực sự là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động và Cờ thi đua cho các tập thể và cá nhân của Bộ Ngoại giao. Ảnh: VGP

Ba tốt, ba thi đua

Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao thực hiện "Ba tốt" với tinh thần "Ba thi đua", bao gồm: "Làm tốt" hơn nữa các công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao; "Làm tốt" hơn nữa vai trò kết nối; "Làm tốt" hơn nữa sứ mệnh quốc tế; nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam.

"Ba thi đua" gồm: Thi đua trong đổi mới tư duy chiến lược và hành động sáng tạo; Thi đua trong vun đắp quan hệ đối tác, niềm tin và tình hữu nghị với bạn bè quốc tế; Thi đua trong thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát động phong trào thi đua trong giai đoạn 2025 - 2030 của Bộ Ngoại giao.