Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Về phía Bộ Ngoại giao, tham dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, cùng các nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước.

Ảnh: Như Ý

Trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, giữa thời khắc thiêng liêng khi đất nước giành lại độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời và trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên.

Từ phút khởi đầu ấy, ngành Ngoại giao Việt Nam đã mang sứ mệnh cao cả – là “binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam” trên mặt trận không tiếng súng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, gắn kết dân tộc ta với bạn bè năm châu vì lý tưởng hòa bình, công lý và nhân văn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng khẳng định, Ngoại giao 80 năm qua là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; là những buổi đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh; là những bước đi dũng cảm phá thế bao vây, cô lập, mở rộng cánh cửa hội nhập; là những đêm không ngủ gìn giữ chủ quyền Tổ quốc; là sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong từng thời điểm lịch sử quan trọng.

Từ Hiệp định sơ bộ 6/3, Tạm ước 14/9, Hiệp định Genève 1954 cho đến Hiệp định Paris 1973 - mỗi văn kiện, mỗi dòng chữ đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và cả máu của bao thế hệ cán bộ ngoại giao. Đó là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh mềm, tầm nhìn chiến lược và nỗ lực không ngừng nghỉ của ngoại giao Việt Nam; là những mốc son chói lọi, là biểu tượng cho bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam.

Bước vào thời kỳ Đổi mới, ngoại giao tiếp tục tiên phong mở đường, góp phần đưa đất nước thoát khỏi thế bị bao vây, cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước, mở rộng cục diện đối ngoại bằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, giúp khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, nay Việt Nam đã là quốc gia phát triển năng động, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Từ một quốc gia còn đứng bên lề các dòng chảy toàn cầu, chúng ta đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Được thử thách, trui rèn trong thực tiễn vào những thời điểm đất nước phải đối mặt với muôn ngàn khó khăn, chặng đường 80 năm qua đã qua chứng kiến sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Ngành Ngoại giao đã lập nên nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, ngành Ngoại giao vinh dự được Nhà nước hai lần trao tặng Huân chương Sao vàng, một lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương, danh hiệu cao quý khác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý

“80 năm – không chỉ là những con số, mà là bao cuộc đời cống hiến, là dấu ấn của hàng ngàn cán bộ ngoại giao, từ lão thành đến lớp trẻ hôm nay – những người lặng lẽ hy sinh hạnh phúc cá nhân, xa quê hương, gia đình, để giữ vững lợi ích quốc gia – dân tộc, vì hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết, trong một thế giới biến động nhanh, phức tạp và đầy bất định, những chuyển biến mang tính thời đại đặt ra yêu cầu cấp thiết về tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và tầm nhìn chiến lược.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: “Ngoại giao Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới để hoàn thành những trọng trách vinh quang mới, xứng đáng là đội quân tiên phong, binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam”. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng khẳng định “tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên”.

“Trách nhiệm trước Tổ quốc, trước lịch sử, trước nhân dân thôi thúc chúng ta phải viết tiếp những trang sử vàng bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng lớn. Chúng ta phải không ngừng nỗ lực để ngoại giao tiếp tục là ngọn lửa mở đường, là chất keo kết nối lợi ích quốc gia – dân tộc với các xu thế thời đại, là điểm tựa vững chắc cho phát triển của đất nước, là tấm gương sáng về bản lĩnh và cống hiến”, Phó Thủ tướng cho biết.

‘Liều thuốc bổ’

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý

Chia sẻ tại buổi lễ, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhắc lại những kỷ niệm không thể nào quên với Bác Hồ từ những năm 1954, khi lựa chọn toà nhà số 1 Tôn Thất Đàm làm trụ sở Bộ Ngoại giao, được vinh dự đón Bác đến thăm hai lần và hai lần dự hội nghị ngoại giao.

“Bác có nhiều việc, nhưng với ngành Ngoại giao Bác có tình cảm rất đặc biệt. Điều đó làm cho chúng tôi luôn phấn đấu, để xứng đáng với tình thương và sự tin tưởng của Bác”, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao chia sẻ.

Sau 52 năm công tác trong ngành Ngoại giao và đã nghỉ hưu gần 20 năm, ông Nguyễn Dy Niên cho biết ông vẫn luôn theo dõi những bước đi của ngành.

“Là một người lính già khi nhìn sự phát triển của ngành Ngoại giao, tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi và tự hào. Nhìn trên tivi và mạng internet, thấy sự đón tiếp tôn kính của bạn bè quốc tế dành cho các lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước ta, chúng tôi rất vui mừng. Với người già thì đó là liều thuốc bổ, tôi sống được đến ngày nay cũng nhờ những niềm vui như vậy”, nhà ngoại giao 90 tuổi đã nghỉ hưu chia sẻ.