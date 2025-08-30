Ông Lê Hoài Trung được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

TPO - Sáng 30/8, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận ông Lê Hoài Trung- - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Quyết định số 347/QĐ-ĐU ngày 29/8/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Hoài Trung. Ảnh VGP

Trước đó, Chủ tịch nước đã có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Lê Hoài Trung, sinh năm 1961, quê quán tại thành phố Huế, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ 10/2023), Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Hoài Trung có nhiều năm công tác tại Bộ Ngoại giao, từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Tháng 12/2010, ông Lê Hoài Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3/2021, ông Lê Hoài Trung được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; tháng 2/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Trao Quyết định tiếp nhận, giao quyền và chúc mừng ông Lê Hoài Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược sắc bén, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực ngoại giao. Trong 43 năm công tác, ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, toàn diện về công tác ngoại giao.

Thủ tướng đề nghị Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới, nỗ lực góp phần hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm đã đề ra; đóng góp thiết thực cho việc mở rộng không gian phát triển đất nước, kiến tạo cơ hội hội nhập, phục vụ đắc lực cho đột phá chiến lược trong giai đoạn sắp tới…

Phát biểu tại sự kiện, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phó; thực hiện hiệu quả đường lối đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nỗ lực phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực để phát triển đất nước…