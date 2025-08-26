Bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

TPO - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: TTXVN.



Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc ông Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, là thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Ban Bí thư, sự tín nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt học viện đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Nhấn mạnh, ông Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn vững vàng, trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, luôn gắn bó với lĩnh vực nghiên cứu lý luận và chiến lược, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, trên cương vị mới, ông Nguyễn Mạnh Hùng cần tiếp tục phát huy tinh thần cầu thị, khiêm tốn, tăng cường chia sẻ, hợp tác chặt chẽ với đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài học viện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, của tập thể Học viện và Hội đồng Lý luận Trung ương.