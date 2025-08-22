Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thanh tra Chính phủ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 22/8, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố các quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về công tác cán bộ.

screen-shot-2025-08-22-at-175727.png
Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhuần Lương.

Theo quyết định, bà Trịnh Như Hoa, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Cục IV).

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính – ngân hàng (Cục VI), giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Ông Phạm Hùng, Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ, giữ chức Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I).

Ông Trần Đình Hưng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam (Cục III), giữ chức Phó Chánh Văn phòng, đồng thời giao quyền Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, ghi nhận đóng góp của họ trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh đây là bước kiện toàn tổ chức quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông đề nghị các cán bộ vừa nhận nhiệm vụ phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, đặc biệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố cáo; yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, tạo điều kiện để lãnh đạo mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, tân Cục trưởng Cục I Phạm Hùng bày tỏ sự cảm ơn đối với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và cam kết nỗ lực, trách nhiệm, cùng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Minh Đức
#Thanh tra Chính phủ #điều động cán bộ #bổ nhiệm cán bộ #quyết định bổ nhiệm #công tác cán bộ #phó tổng thanh tra #quản lý tham nhũng #giải quyết khiếu nại tố cáo #cải cách tổ chức #phát triển tổ chức #nhân sự mới #nhân sự mới Thanh tra Chính phủ

Xem thêm

Cùng chuyên mục