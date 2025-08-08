Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tổng Thanh tra Chính phủ nói về công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp

Luân Dũng
TPO - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp là công việc hệ trọng, được Đảng xác định là "then chốt của then chốt", có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Xử lý dứt điểm các vụ án nghiêm trọng

Gửi kiến nghị đến Quốc hội, cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị tăng cường thanh, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm.

Đồng thời, cử tri cũng đề nghị cần kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới quy hoạch, bổ nhiệm lại bị xử lý.

88ttt.jpg
Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: QH

Trả lời vấn đề này, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông nhấn mạnh, công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp là công việc hệ trọng, được Đảng xác định là "then chốt của then chốt", có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tổng Thanh tra viện dẫn, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng đã nêu rõ việc kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới quy hoạch, bổ nhiệm lại bị xử lý.

Thời gian tới, để phát huy các kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, vướng mắc, khó khăn, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa; tập trung kiểm soát chặt chẽ quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng nêu ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, như xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Cũng theo ông Phong, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ.

Cùng với đó, tập trung xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường, tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín…

Luân Dũng
