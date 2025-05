Quy định của Bộ Chính trị về thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 287 về thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Quy định gồm 3 chương, 12 điều quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thẩm quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà có.

Theo quy định, “tài sản do tham nhũng, tiêu cực” là tiền, tài sản có được từ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có nguồn gốc từ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được cấp ủy, ủy ban kiểm tra kết luận, yêu cầu phải thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hoặc được tổ chức, cá nhân chủ động nộp lại.

“Tài sản lãng phí” là ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước, tài sản Nhà nước và tài nguyên, khoáng sản được giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc không hiệu quả, không đạt mục tiêu đã định.

Điều 4 của quy định nêu rõ các căn cứ thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đầu tiên là căn cứ vào kết luận kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Cụ thể, thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính đảng. Thông báo kết luận giám sát chuyên đề. Thông báo kết luận giải quyết tố cáo tổ chức đảng, đảng viên.

Thứ hai, căn cứ vào kết luận kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ ba, căn cứ vào quyết định thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (nếu có).

Thứ tư, căn cứ vào việc tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động báo cáo và tự giác nộp lại tài sản đã nhận do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cụ thể, tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động báo cáo và tự giác nộp lại tài sản đã nhận do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trước khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, kết luận; chủ động nộp tài sản khắc phục hậu quả do vi phạm dẫn đến thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Đáng chú ý, về trình tự, thủ tục và trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quy định nêu, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm làm việc với đoàn kiểm tra hoặc cơ quan ủy ban kiểm tra để cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu về tài sản của những người có quan hệ gia đình và những người có liên quan trực tiếp đến tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quy định cũng nhấn mạnh, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải chủ động liên hệ với cơ quan ủy ban kiểm tra cùng cấp để làm thủ tục nộp tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo thông báo, kết luận của cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền. Kê khai, thống kê đầy đủ tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã báo cáo với ủy ban kiểm tra cùng cấp. Thực hiện các yêu cầu của ủy ban kiểm tra, đoàn, tổ kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo; thuyết phục người trong gia đình và người thân phối hợp chấp hành kết luận kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, quyết định thu hồi tài sản do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân vi phạm; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp kết quả thực hiện.

Trước đó, Bộ Chính trị cũng đã có Chỉ thị số 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước. Trong chỉ thị, Bộ Chính trị nhấn mạnh, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật để thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và trong các vụ việc được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.