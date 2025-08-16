Ông Đoàn Hồng Phong được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030

TPO - Chiều 16/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính (TTCP) phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên chính thức. Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng TTCP được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy TTCP nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn diện, thẳng thắn, chỉ rõ định hướng mới

Tại Đại hội, ông Dương Quốc Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng TTCP, trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước nhiều biến động phức tạp, Đảng bộ TTCP đã giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ.

Ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Huy Trần.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao.

Bộ máy tổ chức được kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, nhiều vụ việc phức tạp được xử lý, góp phần giữ ổn định xã hội.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, gắn sắp xếp tổ chức đảng với tinh gọn bộ máy; Lần đầu tiên trong lịch sử, hệ thống cơ quan thanh tra được sắp xếp tinh gọn, đồng bộ, bài bản, trình Bộ Chính trị và Ban Bí thư phê duyệt, tạo dấu mốc lịch sử của ngành; Nhiều đề án, dự thảo luật, nghị định quan trọng được xây dựng và trình cấp có thẩm quyền, khẳng định vai trò nòng cốt của TTCP trong quản lý nhà nước và phòng ngừa vi phạm.

Ông Dương Quốc Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Huy Trần.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận, một số cấp ủy trực thuộc chưa đổi mới mạnh mẽ trong quán triệt, triển khai nghị quyết; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn hạn chế; ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; tiến độ một số nhiệm vụ chính trị còn chậm, chất lượng chưa đồng đều; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số còn hạn chế...

Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Đảng bộ TTCP và các tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò hạt nhân chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Huy Trần.

Các chỉ tiêu hằng năm được đề ra cụ thể: 100% cấp ủy kịp thời quán triệt, triển khai hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp trên.

Ban hành 3–5 nghị quyết chuyên đề/năm; Kết nạp 5–10 đảng viên mới/năm; Trên 75% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc.

Về công tác xây dựng Đảng: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; Chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy vai trò đoàn thể.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết Trung ương; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Các đại biểu tại đại hội. Ảnh: Huy Trần.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 và trình bày các tham luận như: "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động giám sát và thẩm định kết luận thanh tra"; "Thể chế hóa các quan điểm của Đảng thành pháp luật, chương trình công tác tại Cục IV";...

Chiều 16/8, tại đại hội, ông Chu Đình Động, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo quyết định, ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.